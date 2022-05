Direksiyon Seti ile Oynayabileceğiniz 10 Oyun Tavsiyesi

Bir direksiyon seti sahibiyseniz; veya olmayı düşünüyorsanız, tercih edebileceğiniz birçok otomobil oyunu bulunuyor. Bizler de, direksiyon seti ile en iyi şekilde deneyimleyebileceğinizi düşündüğümüz simülasyon ağırlıklı yeni bir tavsiye listesi ile karşınızdayız.

Oyuncular olarak, teknolojinin sürekli olarak gelişimine şahitlik ediyoruz. Doğal olarak, teknolojinin gelişimini izledikçe, hedeflediğimiz oyun deneyiminin de daha gerçekçi bir hâle gelmesini talep edebiliyoruz. Otomobil oyunlarının da her anlamda gelişmesi ile birlikte, direksiyon setiyle çok gerçekçi bir deneyim yakalamamız mümkün olabiliyor.

Bizler de, güncel ve simülasyon türündeki oyunlara ağırlık verdiğimiz bir tavsiye listesi hazırladık. Simülasyon türü, genel anlamda gerçekçi bir sürüş deneyimi hedeflediği için; direksiyon setleri için birinci tercih olsa da, ‘Arcade’ türündeki birkaç istisnaya da listemizde yer sunduk. O hâlde gelin, listemize geçelim.

Direksiyon seti ile birlikte oynayabileceğiniz 10 otomobil oyunu

Realistik bir simülasyon: Assetto Corsa Competizione

Tür: Yarış, Simülasyon

Yarış, Simülasyon Geliştirici: Kunos Simulazioni

Kunos Simulazioni Steam fiyatı: 199 TL

İçerisinde 40’dan fazla araç ve 15’den fazla pist bulunduran Assetto Corsa Competizione, araç sayısı bakımından oyunculara yetersiz gibi gözükse de, GT3 araçlarına ayrı bir ilgi duyanlar için vazgeçilmez olacaktır. Oyun içerisindeki lazerle taranmış pistler, gerçekçi fizikler ve sürüş deneyimi ile birlikte kendisini oynatmayı başaran Assetto Corsa Competizione, oldukça başarılı bir optimizasyona da sahip. Gerçekçi bir yarış deneyiminin yanı sıra, eğlenceli bir çevrimiçi oynanış arayışında iseniz, Assetto Corsa Competizione’ye bir şans verebilirsiniz.

Zorlu bir deneyim arayanlara: Dirt Rally 2.0

Tür: Yarış, Simülasyon

Yarış, Simülasyon Geliştirici: Codemasters

Codemasters Steam fiyatı: 40 TL

Ralli yarışlarına ve arazi araçlarına ilgi duyan kişiler için vazgeçilmez tercihlerden bir tanesi olan Dirt Rally 2.0, simülasyon türüne yeni başlayacak olan kişilerin birazcık gözünü korkutuyor olsa da; bir direksiyon seti ile birlikte çok daha rahat bir şekilde kontrolü sağlamanız mümkün olacaktır. Eğer ralliyi seviyorsanız, Codemasters ekibinin en başarılı işlerinden bir tanesi olarak görülen Dirt Rally 2.0’ı gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz.

Uzun yolculuklara: Euro Truck Simulator 2

Tür: Otomobil Simülasyonu, Ulaşım

Otomobil Simülasyonu, Ulaşım Geliştirici: SCS Software

SCS Software Steam fiyatı: 39 TL

Şüphesiz ki, simülasyon türünün en ünlü yapımlarından bir tanesi olan Euro Truck Simulator 2’ye listede yer vermezsek olmazdı. Euro Truck Simülator 2 ile tüm Avrupa’yı dolaşabiliyor, kamyonumuz eşliğinde uzun yolculukların tadını çıkarabiliyoruz. ETS 2, gerçekçi bir sürüş deneyiminin yanı sıra; ekonomi yönetimi gibi unsurları da içerisinde barındırıyor. Binlerce saatlik macera sunma potansiyeline sahip olan yapım, listenin en gözde isimlerinden bir tanesi.

Formula ruhunu deneyimlemek isteyenlere: F1 2021

Tür: Yarış, Spor, Simülasyon

Yarış, Spor, Simülasyon Geliştirici: Codemasters

Codemasters Steam fiyatı: 419,99 TL

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde, F1’in ülkemiz içerisindeki popülaritesi de bir hâyli arttı. Eğer sizler de bir F1 hayranıysanız, ya da ilk defa giriş yapmak istiyorsanız; F1 2021 sizler için oldukça güzel bir tercih olabilir. İçerisinde barındırdığı detaylı hikâye modunun yanı sıra; daha agresif bir yapay zekaya da sahip olan F1 2021, ekranlarda izlediğiniz yarış deneyimini birinci elden hissetmenizi sağlayabilir. Eğer bir direksiyon seti sahibiyseniz, Formula 1 aracı sürme deneyimini kaçırmamak isteyebilirsiniz.

Gübre ve traktör: Farming Simulator 22

Tür: Simülasyon, Çiftçilik Simülatörü

Simülasyon, Çiftçilik Simülatörü Geliştirici: Giants Software

Giants Software Steam fiyatı: 269 TL

Gerçekçi bir çiftçilik deneyimi dediğimizde, Farming Simulator serisinin rakipsiz bir biçimde devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yüzlerce tarım aracı eşliğinde, lisanslı traktörleri kontrol edebilir; tarım, hayvancılık ve hatta ormancılık ile uğraşmanın tadını çıkarabilirsiniz. Tarıma ve çiftçilik hayatına ilgi duyan her direksiyon sahibinin Farming Simulator 22’ye bir şans vermesini tavsiye ediyoruz.

Bekle bizi Meksika: Forza Horizon 5

Tür: Yarış, ‘Arcade’, Açık Dünya

Yarış, ‘Arcade’, Açık Dünya Geliştirici: Playground Games

Playground Games Steam fiyatı: 299 TL

Yarış oyunu dediğimizde aklımıza gelen ilk yapımlardan bir tanesi olan Forza Horizon 5, simülasyon türünde bir oyun olmasa da, bir direksiyon seti ile birlikte oldukça hoş bir deneyim sunabiliyor. İçerisinde barındırdığı devasa Meksika haritasının yanı sıra; birbirinden hoş manzaraları ve eğlenceli yan etkinlikleriyle birlikte ilginizi çekebilecek olan yapım, kesinlikle denenmeyi hak ediyor.

PlayStation’ın gözdelerinden: Gran Turismo 7

Tür: Yarış, Simülasyon

Yarış, Simülasyon Geliştirici: Polyphony Digital

Polyphony Digital PlayStation Mağazası fiyatı: 699 TL

Gran Turismo 7, listedeki diğer oyunların aksine, sadece PlayStation platformuna özel bir simülasyon yarış oyunu. Gerçekçi fizikleri, sürüş hissiyatı ve detaylı oynanışının yanı sıra; eğlenceli bir çevrimiçi oynanış deneyimi yaşamak isteyenlerin dikkatini çekebilir. Bir direksiyon seti ile oynanabilecek en iyi oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğimiz Gran Turismo 7, seriye giriş yapmak için güzel bir seçenek.

Polissiz olmaz diyenlere: Need For Speed Heat

Tür: Yarış, ‘Arcade’, Açık Dünya

Yarış, ‘Arcade’, Açık Dünya Geliştirici: Ghost Games

Ghost Games Steam fiyatı: 499 TL

Listemizin ikinci ‘Arcade’ oyunu olan Need For Speed Heat, aksiyonlu polis kovalamacalarını da içerisinde barındıran bir yapım. Heat ile birlikte oyunun araç modifiye sistemi de büyük oranda gelişirken; polislerin de agresifliği arttırılmış. Bol aksiyonlu bir oyun olarak nitelendirebileceğimiz Heat, eski Need For Speed oyuncularının şans verebileceği bir yapım.

Dağ, taş demeden: Snowrunner

Tür: Simülasyon, Macera, Keşif

Simülasyon, Macera, Keşif Geliştirici: Saber Interactive

Saber Interactive Steam fiyatı: 150 TL

Listenin en eğlenceli oyunlarından bir tanesi olan Snowrunner, aynı zamanda en sinir bozucu oyunlarından bir tanesi olmayı da başarıyor. Aracınız ile dağ, taş demeden keşfe çıkabileceğiniz Snowrunner; toprak, çamur, su birikintisi ve kar gibi zorlayıcı koşullar ile mücadele etmek isteyen şoförlerini çağırıyor. Devasa bir dünyaya ve dolu dolu içeriğe sahip olan Snowrunner, alışma sürecinde oldukça sinir bozucu olabiliyor olsa da, alışma sürecinin ardından oyuncuyu kendisine bağlamayı başarıyor.

Vur, kır, parçala: Wreckfest

Tür: Yarış, Yıkım, Simülasyon

Yarış, Yıkım, Simülasyon Geliştirici: Bugbear

Bugbear Steam fiyatı: 126 TL

Bazı şoförler, sakin bir yolda huzurla sürüş yapmaktansa, bir kaos ortamında çarpışmak isteyebilir. O hâlde, listenin en doğru oyunundasınız. Gerçekçi fizikleri ve rahatça ayarlanabilir oynanış yapısıyla birlikte listenin en çılgın adaylarından bir tanesi olan Wreckfest, içerisinde birçok oyun modu barındıran bir yıkım oyunu. Heyecanlı bir çevrimiçi deneyim arayışında olanların ilgisini çekebilecek bir yapım.

An itibariyle, direksiyon seti ile oynayabileceğiniz 10 otomobil oyunu tavsiye listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Maalesef, direksiyon seti ile oynanabilecek olan tüm oyunlara listede yer verme şansımız olmasa da; sizlerin tavsiyelerini de merakla bekliyoruz. Ayrıca, direksiyon seti tavsiyelerimize de aşağıdan göz atabilirsiniz.