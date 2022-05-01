Direksiyon Seti ile Oynayabileceğiniz 10 Oyun Tavsiyesi

Oyuncular olarak, teknolojinin sürekli olarak gelişimine şahitlik ediyoruz. Doğal olarak, teknolojinin gelişimini izledikçe, hedeflediğimiz oyun deneyiminin de daha gerçekçi bir hâle gelmesini talep edebiliyoruz. Otomobil oyunlarının da her anlamda gelişmesi ile birlikte, direksiyon setiyle çok gerçekçi bir deneyim yakalamamız mümkün olabiliyor.
Bizler de, güncel ve simülasyon türündeki oyunlara ağırlık verdiğimiz bir tavsiye listesi hazırladık. Simülasyon türü, genel anlamda gerçekçi bir sürüş deneyimi hedeflediği için; direksiyon setleri için birinci tercih olsa da, ‘Arcade’ türündeki birkaç istisnaya da listemizde yer sunduk. O hâlde gelin, listemize geçelim.
Direksiyon seti ile birlikte oynayabileceğiniz 10 otomobil oyunu
Realistik bir simülasyon: Assetto Corsa Competizione
- Tür: Yarış, Simülasyon
- Geliştirici: Kunos Simulazioni
- Steam fiyatı: 199 TL
İçerisinde 40’dan fazla araç ve 15’den fazla pist bulunduran Assetto Corsa Competizione, araç sayısı bakımından oyunculara yetersiz gibi gözükse de, GT3 araçlarına ayrı bir ilgi duyanlar için vazgeçilmez olacaktır. Oyun içerisindeki lazerle taranmış pistler, gerçekçi fizikler ve sürüş deneyimi ile birlikte kendisini oynatmayı başaran Assetto Corsa Competizione, oldukça başarılı bir optimizasyona da sahip. Gerçekçi bir yarış deneyiminin yanı sıra, eğlenceli bir çevrimiçi oynanış arayışında iseniz, Assetto Corsa Competizione’ye bir şans verebilirsiniz.
Zorlu bir deneyim arayanlara: Dirt Rally 2.0
- Tür: Yarış, Simülasyon
- Geliştirici: Codemasters
- Steam fiyatı: 40 TL
Ralli yarışlarına ve arazi araçlarına ilgi duyan kişiler için vazgeçilmez tercihlerden bir tanesi olan Dirt Rally 2.0, simülasyon türüne yeni başlayacak olan kişilerin birazcık gözünü korkutuyor olsa da; bir direksiyon seti ile birlikte çok daha rahat bir şekilde kontrolü sağlamanız mümkün olacaktır. Eğer ralliyi seviyorsanız, Codemasters ekibinin en başarılı işlerinden bir tanesi olarak görülen Dirt Rally 2.0’ı gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz.
Uzun yolculuklara: Euro Truck Simulator 2
- Tür: Otomobil Simülasyonu, Ulaşım
- Geliştirici: SCS Software
- Steam fiyatı: 39 TL
Şüphesiz ki, simülasyon türünün en ünlü yapımlarından bir tanesi olan Euro Truck Simulator 2’ye listede yer vermezsek olmazdı. Euro Truck Simülator 2 ile tüm Avrupa’yı dolaşabiliyor, kamyonumuz eşliğinde uzun yolculukların tadını çıkarabiliyoruz. ETS 2, gerçekçi bir sürüş deneyiminin yanı sıra; ekonomi yönetimi gibi unsurları da içerisinde barındırıyor. Binlerce saatlik macera sunma potansiyeline sahip olan yapım, listenin en gözde isimlerinden bir tanesi.
Formula ruhunu deneyimlemek isteyenlere: F1 2021
- Tür: Yarış, Spor, Simülasyon
- Geliştirici: Codemasters
- Steam fiyatı: 419,99 TL
Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde, F1’in ülkemiz içerisindeki popülaritesi de bir hâyli arttı. Eğer sizler de bir F1 hayranıysanız, ya da ilk defa giriş yapmak istiyorsanız; F1 2021 sizler için oldukça güzel bir tercih olabilir. İçerisinde barındırdığı detaylı hikâye modunun yanı sıra; daha agresif bir yapay zekaya da sahip olan F1 2021, ekranlarda izlediğiniz yarış deneyimini birinci elden hissetmenizi sağlayabilir. Eğer bir direksiyon seti sahibiyseniz, Formula 1 aracı sürme deneyimini kaçırmamak isteyebilirsiniz.
Gübre ve traktör: Farming Simulator 22
- Tür: Simülasyon, Çiftçilik Simülatörü
- Geliştirici: Giants Software
- Steam fiyatı: 269 TL
Gerçekçi bir çiftçilik deneyimi dediğimizde, Farming Simulator serisinin rakipsiz bir biçimde devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yüzlerce tarım aracı eşliğinde, lisanslı traktörleri kontrol edebilir; tarım, hayvancılık ve hatta ormancılık ile uğraşmanın tadını çıkarabilirsiniz. Tarıma ve çiftçilik hayatına ilgi duyan her direksiyon sahibinin Farming Simulator 22’ye bir şans vermesini tavsiye ediyoruz.
Bekle bizi Meksika: Forza Horizon 5
- Tür: Yarış, ‘Arcade’, Açık Dünya
- Geliştirici: Playground Games
- Steam fiyatı: 299 TL
Yarış oyunu dediğimizde aklımıza gelen ilk yapımlardan bir tanesi olan Forza Horizon 5, simülasyon türünde bir oyun olmasa da, bir direksiyon seti ile birlikte oldukça hoş bir deneyim sunabiliyor. İçerisinde barındırdığı devasa Meksika haritasının yanı sıra; birbirinden hoş manzaraları ve eğlenceli yan etkinlikleriyle birlikte ilginizi çekebilecek olan yapım, kesinlikle denenmeyi hak ediyor.
PlayStation’ın gözdelerinden: Gran Turismo 7
- Tür: Yarış, Simülasyon
- Geliştirici: Polyphony Digital
- PlayStation Mağazası fiyatı: 699 TL
Gran Turismo 7, listedeki diğer oyunların aksine, sadece PlayStation platformuna özel bir simülasyon yarış oyunu. Gerçekçi fizikleri, sürüş hissiyatı ve detaylı oynanışının yanı sıra; eğlenceli bir çevrimiçi oynanış deneyimi yaşamak isteyenlerin dikkatini çekebilir. Bir direksiyon seti ile oynanabilecek en iyi oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğimiz Gran Turismo 7, seriye giriş yapmak için güzel bir seçenek.
Polissiz olmaz diyenlere: Need For Speed Heat
- Tür: Yarış, ‘Arcade’, Açık Dünya
- Geliştirici: Ghost Games
- Steam fiyatı: 499 TL
Listemizin ikinci ‘Arcade’ oyunu olan Need For Speed Heat, aksiyonlu polis kovalamacalarını da içerisinde barındıran bir yapım. Heat ile birlikte oyunun araç modifiye sistemi de büyük oranda gelişirken; polislerin de agresifliği arttırılmış. Bol aksiyonlu bir oyun olarak nitelendirebileceğimiz Heat, eski Need For Speed oyuncularının şans verebileceği bir yapım.
Dağ, taş demeden: Snowrunner
- Tür: Simülasyon, Macera, Keşif
- Geliştirici: Saber Interactive
- Steam fiyatı: 150 TL
Listenin en eğlenceli oyunlarından bir tanesi olan Snowrunner, aynı zamanda en sinir bozucu oyunlarından bir tanesi olmayı da başarıyor. Aracınız ile dağ, taş demeden keşfe çıkabileceğiniz Snowrunner; toprak, çamur, su birikintisi ve kar gibi zorlayıcı koşullar ile mücadele etmek isteyen şoförlerini çağırıyor. Devasa bir dünyaya ve dolu dolu içeriğe sahip olan Snowrunner, alışma sürecinde oldukça sinir bozucu olabiliyor olsa da, alışma sürecinin ardından oyuncuyu kendisine bağlamayı başarıyor.
Vur, kır, parçala: Wreckfest
- Tür: Yarış, Yıkım, Simülasyon
- Geliştirici: Bugbear
- Steam fiyatı: 126 TL
Bazı şoförler, sakin bir yolda huzurla sürüş yapmaktansa, bir kaos ortamında çarpışmak isteyebilir. O hâlde, listenin en doğru oyunundasınız. Gerçekçi fizikleri ve rahatça ayarlanabilir oynanış yapısıyla birlikte listenin en çılgın adaylarından bir tanesi olan Wreckfest, içerisinde birçok oyun modu barındıran bir yıkım oyunu. Heyecanlı bir çevrimiçi deneyim arayışında olanların ilgisini çekebilecek bir yapım.
An itibariyle, direksiyon seti ile oynayabileceğiniz 10 otomobil oyunu tavsiye listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Maalesef, direksiyon seti ile oynanabilecek olan tüm oyunlara listede yer verme şansımız olmasa da; sizlerin tavsiyelerini de merakla bekliyoruz. Ayrıca, direksiyon seti tavsiyelerimize de aşağıdan göz atabilirsiniz.