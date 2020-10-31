Artık WRC’den daha geniş bir alana hitap edecek olan Dirt serisinin yeni oyunu Dirt 5, 6 Kasım’da çıkacak. Oyundan bir çıkış fragmanı geldi.

Çeşit çeşit otomobili dağ taş, dere tepe demeden süreceğimiz Dirt 5, 6 Kasım 2020’de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Yeni oyunun çıkışı için bir de tanıtım fragmanı yayınlandı.

Bu oyunda, Dirt 2.0 ya da Dirt 4’teki gibi WRC odaklı olmayacak. Fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla serinin 5. oyununda daha önce de bazı versiyonlarda gördüğümüz Gymrkhana ve Rallycross gibi şampiyona dışı yarışlar da yer alıyor.

Çok oyunculu mod öne çıkıyor

Oyunun fragmanında oyunculara lastik parçalamaya ve süspansiyon ezmeye hazır olup olmadıkları soruluyor. Genel olarak baktığımızda ise ana odağın çok oyunculu versiyonda olduğunu görüyoruz. Fragmanda serinin hayranlarının istediği hemen her şey bulunuyor.

Yeni oyunda çok sayıda araç ve yarış pisti yer alıyor. Araçları birbirine sokmak ya da kendi başına parçalamak isteyenlerin alternatifleri oldukça fazla olacak. Fragmanda da toprak pistlerde WRC otomobillerini, ay ışığında zıplayan ralli otomobillerini ve değişik ortamlarda değişik araçları görüyoruz.

Günümüzde çok oyunculu mod olmazsa olmaz haline gelmiş olsa da Dirt 5 bu deneyimi yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Bu defa yapımcılar yerel çok oyuncu deneyimine hazırlanıyor. Yani yan koltukta oturan arkadaşınızı pistin dışına itip sonra da sırıtabiliyorsunuz.

Eski oyunların havası geri dönüyor

Oyun Wreckfest’in rakibi olmasa da Codemasters hem kendi istedikleri hem de hayranların istediği özellikleri bir araya getirmeyi başarmış gibi gözüküyor. Genel olarak baktığımızda ise eski Dirt oyunlarının havasının bu yapımda tekrar kendini hissettirdiğini söyleyebiliriz.

Yeni oyunda 4 oyuncuya kadar yerel çok oyuncu desteği, kariyer modu, farklı çevrimiçi modlar yer alacak. Araçları da kişiselleştirme şansımız bulunacak. Yeni Dirt 5 hakkında siz ne düşünüyorsunuz?