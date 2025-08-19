Epic Games, NVIDIA ve Discord'dan önemli bir iş birliği geldi. Oyunseverler, bu iş birliği kapsamında Discord kullanarak oyunların demo sürümlerini ücretsiz olarak oynayabilecekler. Üstelik bu işlem bulut üzerinden gerçekleşecek ve indirme işlemi yapılmayacak.

Video oyun dünyasının üç önemli ismi; Discord, NVIDIA ve Epic Games'ten dikkat çeken bir iş birliği geldi. Oyuncular, bu iş birliği kapsamında sadece Discord kullanarak bir oyunu satın almadan önce deneme imkânı yakalayacaklar. Tabii ki bu denemenin bazı kısıtlamaları olacak ancak bir oyunu satın almadan önce karar vermenize yardımcı olacağı için oldukça önemli.

Bu iş birliği kapsamında bir oyunu satın almadan önce denemek isteyen bir oyuncunun, Discord ile Epic Games hesabını bağlaması gerekecek. Daha sonra da bir oyunun hemen altında yer alan "Try Game" simgesine tıklamak, ücretsiz deneme sürümünü başlatacak. NVIDIA'nın bulut oyun teknolojisi ile Discord, söz konusu oyunun denenmesini sağlayacak.

30 dakika boyunca ücretsiz oynanabilecek

Yapılan açıklamaya göre Discord'a eklenecek yeni özellik kapsamında oyuncular, bir oyunu 30 dakika boyunca ücretsiz olarak deneyebilecekler. Oyunu tarayıcı üzerinden oynayabilme esnekliği, dosya indirme durumunu da ortadan kaldırmış olacak. Bu özellik, pek çok oyunsever tarafından sevilecek gibi görünüyor. Tabii Discord'un Türkiye'de erişime engelli olduğu gerçeğini unutmamakta fayda var.

Discord, NVIDIA veya Epic Games, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadılar. Yani bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı, tüm oyunculara ne zaman ulaşacağı gibi hususlar şimdilik bilinmiyor. Bir de bu özelliğin kullanılabilmesi için geliştirici ekiplere ekstra iş düşeceğini atlamamak lazım. Bakalım geliştiriciler, reklam çalışmalarının bir parçası olarak bu iş birliğini aktif olarak kullanacaklar mı...