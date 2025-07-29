Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan Gamescom 2025, 20-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ama heyecan bir gün önceden, 19 Ağustos'taki açılış gecesi yayınıyla başlayacak. Açılış gecesinde büyük oyun tanıtımları, stüdyolardan yeni haberler ve sürpriz duyurular olacak.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da beklentiler yüksek. Şu ana kadar sadece bazı oyunların tanıtılacağının kesinleştiği açıklandı ama söylentiler de fazlasıyla dolaşıyor. Biz de bu yıl etkinlikte tanıtılacağı kesinleşen oyunları sizler için listeledik.
Gamescom 2025'te tanıtılacak oyunlar
- Call of Duty: Black Ops 7
- World of Warcraft: Midnight (yeni genişleme paketi)
- The Blood of Dawnwalker
- Little Nightmares III
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree
- PRAGMATA
- Resident Evil: Requiem
Gamescom 2025'te tanıtılması muhtemel oyunlar
Açılış yayınında bu oyunlara dair yeni tanıtım videoları göreceğiz ve belki de birçoğunun çıkış tarihi de yine bu yayında açıklanacak. Bunların yanı sıra henüz etkinlikte yer alacağı kesinleşmeyen ama görme ihtimalimizin yüksek olduğu bazı oyunlar da var. Bunlardan bazıları ise şunlar:
- Crimson Desert
- Cronos: The New Dawn
- Hollow Knight: Silksong
- Borderlands 4
- Silent Hill f
- Directive 8020
- Ninja Gaiden (yeni bir oyun söylentisi)
- 42XKO
Gamescom 2025 ne zaman başlayacak?
Gamescom açılış gecesi yayını 19 Ağustos TSİ 20.00’da başlayacak. Yayının süresi henüz net değil ama geçen yılki yayın yaklaşık 2 saat sürmüştü, bu yıl da benzer bir süreyle karşı karşıya olabiliriz.
Peki sizin bu yılki Gamescom'da görmeyi beklediğiniz oyun hangisi? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.