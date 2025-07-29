Her yıl oyun dünyası için en heyecan verici dönem olan Gamescom dönemi bu yıl da geldi çattı. Peki bu yılki etkinlikte hangi oyunları göreceğiz?

Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan Gamescom 2025, 20-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ama heyecan bir gün önceden, 19 Ağustos'taki açılış gecesi yayınıyla başlayacak. Açılış gecesinde büyük oyun tanıtımları, stüdyolardan yeni haberler ve sürpriz duyurular olacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da beklentiler yüksek. Şu ana kadar sadece bazı oyunların tanıtılacağının kesinleştiği açıklandı ama söylentiler de fazlasıyla dolaşıyor. Biz de bu yıl etkinlikte tanıtılacağı kesinleşen oyunları sizler için listeledik.

Gamescom 2025'te tanıtılacak oyunlar

Call of Duty: Black Ops 7

World of Warcraft: Midnight (yeni genişleme paketi)

The Blood of Dawnwalker

Little Nightmares III

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

PRAGMATA

Resident Evil: Requiem

Gamescom 2025'te tanıtılması muhtemel oyunlar

Açılış yayınında bu oyunlara dair yeni tanıtım videoları göreceğiz ve belki de birçoğunun çıkış tarihi de yine bu yayında açıklanacak. Bunların yanı sıra henüz etkinlikte yer alacağı kesinleşmeyen ama görme ihtimalimizin yüksek olduğu bazı oyunlar da var. Bunlardan bazıları ise şunlar:

Crimson Desert

Cronos: The New Dawn

Hollow Knight: Silksong

Borderlands 4

Silent Hill f

Directive 8020

Ninja Gaiden (yeni bir oyun söylentisi)

42XKO

Gamescom 2025 ne zaman başlayacak?

Gamescom açılış gecesi yayını 19 Ağustos TSİ 20.00’da başlayacak. Yayının süresi henüz net değil ama geçen yılki yayın yaklaşık 2 saat sürmüştü, bu yıl da benzer bir süreyle karşı karşıya olabiliriz.

Peki sizin bu yılki Gamescom'da görmeyi beklediğiniz oyun hangisi? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.