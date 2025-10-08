Tümü Webekno
Discord'a Fortnite Geldi: Bilgisayara Yüklemeden Oynanabilecek

Epic Games, Fortnite'ı Discord'a entegre etti. Oyuncular, NVIDIA GeForce NOW sayesinde Discord üzerinden Fortnite oynayabilecekler. Üstelik bunun için bilgisayara Fortnite yüklemeye gerek olmayacak.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Discord, NVIDIA ve Epic Games arasındaki bir iş birliğinden bahsetmiştik. Yapılan ortak açıklamaya göre Discord, NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW ile entegre edilecek, oyuncular da Epic Games hesaplarını bağlayarak Discord üzerinden oyun oynayabileceklerdi.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Üç dev şirket, gerçekleştirdiği iş birliğini oyunculara sunmaya başladı. Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin popüler hayatta kalma oyunu Fortnite, Discord üzerinden oynanmak üzere hazır hâle getirildi. Oyunseverler, Fortnite'ı bilgisayarlarına yüklememiş olsalar bile Discord'dan oynayabilecekler.

Bazı ülkelerde, sadece PC oyuncuları için geçerli olacak!

Başlıksız-1

Oyunseverler için yepyeni bir dönemin kapısını aralayacak olan süreç, ilk aşamada birkaç ülke ve sadece PC platformu ile sınırlı olacak. Bu bağlamda; ABD, Çekya, Polonya, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç, Avusturya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık, Meksika ve Kanada'da bulunan oyunseverler, Discord üzerinden Fortnite oynama deneyimi yaşayacaklar. Bilgisayarında Fortnite oyunu bulunan oyuncular, bu imkândan faydalanamayacaklar.

Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre şimdilik bir test süreci olacak. Fortnite'ı Discord üzerinden oynamak isteyen oyuncular, 30 Ekim 2025 tarihine kadar haftada 2 kez gerçekleştirilecek oturumlara katılabilecekler. Bu oturumların süresi ise maksimum 30 dakika olacak. Test süreci tamamlandıktan sonra ise bunun kalıcı hâle getirilmesini bekliyoruz.

Epic Games'in "Epic İndirimler" kampanyası için son günlerde olduğumuzu hatırlatalım:

