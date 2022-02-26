Dünyanın en popüler sohbet platformlarından biri olan, her ne kadar oyuncular için kurulsa da şu anda NFT’ciler tarafından da sıklıkla kullanılan Discord, topluluk kurallarını güncelleme kararı aldı. Açıklamalara göre COVID-19’a dair yanlış bilgi yayanların engellenmesi de dahil olmak üzere birçok yeni kural dev platforma getirilecek.

Dünyanın en büyük sesli ve yazılı grup halinde de sohbeti yapılabilen platformlarından olan Discord, şu ana kadar pandemiye dair yanlış bilgiyle mücadelede diğer sosyal ağlar kadar aktif olmamıştı. Şirketin geçmişte de buna dair atılan herhangi bir adımı yoktu. Ancak gelen haberler, dev platformun bu tutumunu değiştirmeyi planladığını gösterdi.

Açıklamalara göre yayımlanacak olan yeni topluluk kuralları ile birlikte Discord, "halkın sağlığını" tehdit eden yanlış bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir yanlış bilgiyi yayan insanları platformdan engellemeyi planlıyor.

COVID-19 hakkında yanlış bilgi yayan sunucular konusunda harekete geçilecek

Bilindiği üzere aşılar ve pandemi hakkında dezenformasyonlarını engellemeye yönelik birçok internet platformundan hamle gelmişti. Şimdi de Discord, topluluk kurallarını bir sunucuda COVID-19 aşıları hakkında yalanlar yayılması takdirinde harekete geçebilecek şekilde güncelleme kararı aldı. Yeni topluluk kuralları sayesinde sadece COVID-19’a dair yanlış bilgi verenler değil, birçok farklı yanlış davranış da cezalandırılacak.

Örneğin yaşa, cinsiyete ve ciddi hastalıklara (kanser vb.) karşı yapılan nefret söylemleri, ölüm içeren tehditler gibi ciddi durumlarda da Discord tarafından kullanıcılara yönelik yaptırımlar uygulayabilecek. Bu sayede kötü niyetli insanların ve sunucuların platformdan temizlenmesi daha kolay hale gelecek.

Topluluk kuralları güncellemesi kapsamında ayrıca; spam, manipülatif botlar, sahte hesaplar ve ünlülerin taklitlerini yaparak bir şeyler elde edenlerin de ceza yemesini sağlayacak düzenlemeler yapılacağı da gelen haberler arasında yer aldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.