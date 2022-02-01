Discord, PlayStation Entegrasyonuna Kavuştu

Discord, bugün yaptığı duyuruyla birlikte PlayStation Network hesabının platforma entegrasyonunun artık mümkün olduğunu açıkladı. Oyuncular, PlayStation Network hesaplarını Discord'a ekleyerek PS üzerindeki aktivitelerini arkadaşlarıyla paylaşabileceker.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Sony Interactive Entertainment’ın CEO’su Jim Ryan, PlayStation oyuncularını sevindirecek bir haber vermişti. Ryan, Discord ve Sony arasındaki ortaklıkla 2022 yılının başlarında PlayStation’a Discord entegrasyonunun geleceğini duyurmuştu. İşte Sony sözünde durdu ve PlayStation için Discord entegrasyonu bugünden itibaren devreye girdi.

Discord blog sayfasında yayımlanan duyuruya göre PlayStation oyuncuları, bugünden itibaren PlayStation Network hesaplarını Discord’a bağlayabilecekler. Bu entegrasyonla birlikte PlayStation oyuncuları da tıpkı bilgisayar oyuncuları gibi artık hem PS4 hem de PS5’deki tüm aktivitelerini arkadaşlarıyla paylaşabilecekler.

PSN ID’leri de Discord’a eklenebilecek:

Oyuncular, bunun yanı sıra PlayStation Network ID’lerini de doğrudan Discord profillerine ekleyebilecekler. Bu sayede arkadaşlarınız PSN ID’nizi doğrudan profilinizde görebilecek. Entegrasyon özelliği, tüm dünyayla birlikte Türkiye’deki PlayStation oyuncuları için de yayımlandı. Discord, bu entegrasyonla birlikte entegrasyon desteği olan platform sayısını 11’e çıkardı.

PSN hesabı Discord’a nasıl eklenir?

Yeni entegrasyon özelliğiyle birlikte PlayStation Network hesabınızı Discord hesabınıza entegre etmek için yapmanız gerekense oldukça basit. Bunun için Discord’u açıp Kullanıcı Ayarları -> Bağlantılar yolunu izlemeniz ve PlayStation Network logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Sonrasında açılan sayfada PSN hesabınıza giriş yaparak PSN hesabınızı Discord’a bağlayabilirsiniz.