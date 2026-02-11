Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da outlet reyonu indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Discord, Kullanıcıları Ayağa Kaldıran "Yaş Doğrulama Sistemi"nde Geri Adım Attı (Yani Bir Nevi...)

Geçtiğimiz günlerde yeni yaş doğrulama sistemini tanıtan Discord, gelen tepkiler sonrası yeni politikasında bir nevi geri adım attı.

Discord, Kullanıcıları Ayağa Kaldıran "Yaş Doğrulama Sistemi"nde Geri Adım Attı (Yani Bir Nevi...)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Discord’un duyurduğu yeni yaş doğrulama politikası, daha ilk günden büyük tepki çekmişti. Yapılan açıklamada kullanıcıların yaşlarını doğrulamamaları halinde yalnızca “gençlere uygun” özelliklerle sınırlı bir deneyim yaşayacağı belirtilmişti ancak şirketten gelen yeni açıklama, bir nevi geri adım attıklarını gösteriyor.

Discord, yaptığı güncel duyuruda kullanıcıların “büyük çoğunluğunun” hiçbir şekilde yaş doğrulaması yapmak zorunda kalmayacağını söyledi.

"Yaş doğrulama sistemi" herkesi kapsamayacak

2

Yeni açıklamaya göre:

  • Kullanıcıların çoğu zaten yaş kısıtlamalı sunucu ve kanallara erişmiyor, bu nedenle doğrulama gerekmeyecek.
  • Discord, bazı yetişkin kullanıcıları “yaş tahmini” sistemi sayesinde otomatik olarak yetişkin kabul edebilecek.

Discord'un yeni açıklaması:

3

Discord’un X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaş kısıtlamalı içeriklere erişmek veya bazı güvenlik ayarlarını değiştirmek için yetişkin olduğunuzun doğrulanması gerekiyor ancak kullanıcıların büyük çoğunluğu bu tür içeriklere erişmediği için yüz taraması ya da kimlik doğrulaması sürecinden hiç geçmeyecek. Yalnızca yetişkinliğin net olarak doğrulanamadığı azınlık bir grup için ek adımlar istenecek."

Özetle politika teknik olarak herkesi kapsasa da pratikte çok az kullanıcıyı etkileyecek. Discord, ortalama bir kullanıcının yüz taraması yapması ya da resmî kimlik yüklemesi gerekmeyeceğinin altını çiziyor.

Türkiye'de Yasaklı Olan Discord, Gençleri Korumaya Yönelik Özelliklerini Duyurdu Türkiye'de Yasaklı Olan Discord, Gençleri Korumaya Yönelik Özelliklerini Duyurdu

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Discord

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com