Discord, Kullanıcıları Ayağa Kaldıran "Yaş Doğrulama Sistemi"nde Geri Adım Attı (Yani Bir Nevi...)

Geçtiğimiz günlerde yeni yaş doğrulama sistemini tanıtan Discord, gelen tepkiler sonrası yeni politikasında bir nevi geri adım attı.

Discord’un duyurduğu yeni yaş doğrulama politikası, daha ilk günden büyük tepki çekmişti. Yapılan açıklamada kullanıcıların yaşlarını doğrulamamaları halinde yalnızca “gençlere uygun” özelliklerle sınırlı bir deneyim yaşayacağı belirtilmişti ancak şirketten gelen yeni açıklama, bir nevi geri adım attıklarını gösteriyor.

Discord, yaptığı güncel duyuruda kullanıcıların “büyük çoğunluğunun” hiçbir şekilde yaş doğrulaması yapmak zorunda kalmayacağını söyledi.

"Yaş doğrulama sistemi" herkesi kapsamayacak

Yeni açıklamaya göre:

Kullanıcıların çoğu zaten yaş kısıtlamalı sunucu ve kanallara erişmiyor, bu nedenle doğrulama gerekmeyecek.

Discord, bazı yetişkin kullanıcıları “yaş tahmini” sistemi sayesinde otomatik olarak yetişkin kabul edebilecek.

Discord'un yeni açıklaması:

Discord’un X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaş kısıtlamalı içeriklere erişmek veya bazı güvenlik ayarlarını değiştirmek için yetişkin olduğunuzun doğrulanması gerekiyor ancak kullanıcıların büyük çoğunluğu bu tür içeriklere erişmediği için yüz taraması ya da kimlik doğrulaması sürecinden hiç geçmeyecek. Yalnızca yetişkinliğin net olarak doğrulanamadığı azınlık bir grup için ek adımlar istenecek."

Özetle politika teknik olarak herkesi kapsasa da pratikte çok az kullanıcıyı etkileyecek. Discord, ortalama bir kullanıcının yüz taraması yapması ya da resmî kimlik yüklemesi gerekmeyeceğinin altını çiziyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.