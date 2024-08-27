Discovery, Elektrikli Araçlar Öncesi Yeni Bir İmaj Peşinde

Discovery, elektrikli araçlara dönüşüm sürecinde marka olarak da Defender ve Range Rover'dan çok daha farklı hâle gelecek.

Jaguar Land Rover, tamamen elektrikli ilk modelini hazırlarken bir yandan da Discovery markasını baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Discovery EV, firmanın Defender ve Range Rover modellerinden kolayca ayrılabilmesi için önemli değişimler geçirecek. Yeni modelde Volkswagen ID.Buzz benzeri bir tasarım görmemiz mümkün olabilir.

Aslında bu karar, JLR'ın geçen yaz yaptığı açıklama ile de uyumlu gözüküyor. Zira firma o dönemde önemli bir karar almış ve Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar'ı birbirlerinden ayıracaklarını açıklamıştı. Her bir marka birbirlerinden farklı modeller barındıracak.

Discovery markası bambaşka bir hâle bürünecek

JLR, 2026 yılında tam 6 farklı elektrikli model piyasaya sürmeyi amaçlıyordu ancak bu modellerden ikisi ertelendi. Range Rover, ilk elektrikli aracını bu yıl içerisinde tanıtmaya başladı ancak henüz resmî bir tanıtım yapılmadığını da belirtelim. Range Rover Electric, vaat ettiği lüks ve araç özellikleri sayesinde daha şimdiden 42 binden fazla rezervasyon aldı.

Jaguar Land Rover, daha küçük bir Range Rover Sport Electric'in ardından ilk Discovery markalı elektrikli aracını tanıtacak. Aslında JLR'ın ilk Discovery markalı elektrikli aracı, firmanın Discovery markasını da yeniden canlandırmak için bir girişim vazifesi de görüyor.

Discovery, JLR satışlarının yalnızca %4'lük bir kısmını oluşturuyor. Discovery ve Defender Marka Yönetim Direktörü Mark Cameron, bu sürecin "aile maceraları" odaklı olarak geliştirileceğini açıkladı.