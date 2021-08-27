Dişi Sinek Kuşları Şiddeti Önlemek İçin Erkek Gibi Görünüyor

Sinek kuşları üzerinde yürütülen yeni bir araştırma, dişilerin geliştirdiği enteresan bir korunma yöntemini ortaya koydu. Araştırmaya göre, dişi sinek kuşları erkeklerin saldırılarından ve tacizlerinden korunmak için 'onlar gibi görünüyor'.

Dünya üzerinde yaşayan en küçük kuş türlerinden olan sinek kuşları; havada asılı kalma, çok hızlı kanat çırpma, geriye doğru uçabilme gibi kabiliyetleriyle tanınan sevimli bir tür. Bu sevimli türün üyelerinden olan beyaz yakalı sinek kuşları, yeni bir araştırmanın konusu. Araştırmanın vardığı sonuç ise oldukça şaşırtıcı.

Beyaz yakalı sinek kuşlarının dişileri genellikle yeşil, gri ve siyah tonlarda olurken erkek üyelerin tüyleri ise daha parlak tonlarda ve mavi ağırlıklı oluyor. Washington Üniversitesi'nde akademisyen olan Jay Falk, bu kuşlar üzerine inceleme yaparken bir makalede bazı dişi beyaz yakalı sinek kuşlarının erkeklere oldukça benzediği bilgisini görüyor ve bu konuyu araştırmaya karar veriyor.

401 kuş üzerinde gözlem yapılmış:

Falk, durumun sebebini anlamak için başladığı araştırmada 401 sinek kuşu üzerinde bir inceleme gerçekleştiriyor. Çalışmada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda dişilerin yaklaşık yüzde 28'inin mavi tüylü erkeklere benzediğini ortaya çıkıyor. Genç dişilerin tamamının ve yetişkin dişilerin ise yaklaşık yüzde 20'sinin erkek kuşlar gibi göründüğü tespit ediliyor. Dişi kuşların büyük çoğunluğu, yetişkinliğe geçtikçe mavi tüylerini kaybediyor. Ayrıca erkek kuşlar, daha çok yeşil tüylü dişilere yöneliyor.

Araştırmanın buraya kadar olan kısmı, dişilerdeki mavi tüylerin cinsel seçilim ile ilgili olmadığını ortaya koyuyor. Bu da çalışmayı daha ilgi çekici hale getiriyor ve Falk, dişilerdeki bu durumun neden yaşandığını anlamak için incelemelerine devam ediyor.

İncelemeler devam ederken doldurulmuş erkeğe benzeyen mavi renkli dişi, erkeğe benzemeyen yeşil renkli dişi ve mavi renkli erkek sinek kuşları, canlı hayvanlarla baş başa bırakılıyor. Yapılan gözlemler, erkeğe benzemeyen dişi kuşların, erkek kuşlar tarafından daha çok saldırıya uğradığını gösteriyor. Bu da sinek kuşlarının özellikle beslenirken erkeklerin agresif gagalamalarından ve tacizlerinden korunmak için 'erkek gibi görünmeyi' seçtiğini gösteriyor.