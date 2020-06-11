İnsanlığın robot bedenler ve çeşitli araçlar kullanarak dünyayı kurtarmak için savaşacağı Disintegration'ın yeni fragmanı yayınlandı. Lansman fragmanı, oyunun hikayesine ve savaş mekaniklerine odaklanıyor.

V1 Interactive ve Private Division, 16 Haziran'da yayınlanacak yeni oyunları Disintegration için son bir fragman paylaştı. Disintegration, bir sürü ilginç yeniliği barındıran umut verici bir proje gibi görünüyor. Yeni fragman, oyunun hikayesine daha kapsamlı bir bakış sunuyor.

Disintegration, Halo serisinin yaratıcısı Marcus Lehto tarafından kurulan bağımsız bir stüdyo olan V1 Interactive'in ilk oyunu olarak geliyor. Oyun, Halo'nun bilim kurguya dayanan birinci şahıs nişancı deneyimini bazı gerçek zamanlı strateji mekanikleri ile birleştiriyor. Oyun ayrıca kaotik savaşların yaşanacağı 5'e 5 takım tabanlı bir çok oyunculu moda da sahip.

Disintegration, insanlığın robot bedenlerde verdiği savaşı konu alıyor

Fragmanda da açıklandığı gibi, dünyadaki yaşanan kaotik olayların ardından insanların hayatta kalmasının tek yolu insan beynini robotik bir gövdeye yerleştirmeyi sağlayan Integration teknolojisi olacak. Disintegration, insanlığı kurtarmak için Rayonne güçlerine karşı savaşan bir pilot olan Romer Shoal'ın hikayesini konu alıyor.

Disintegration'da silahlı araçlarla savaşırken, çeşitli hedeflere ulaşmak ve düşman birliklerini yok etmek için kendi birliklerimizi yöneteceğiz. Uçan aracımız olan Gravcycle, dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen zorlu savaşlarda bize yardımcı olacak farklı silahlar ve özel yeteneklerle donatıldı.

Disintegration, 16 Haziran'da PS4, Xbox One ve PC için gelecek. Oyun için yayınlanan fragman lansman öncesinde hikayeye dair net bir izlenim edinmenizi sağlıyor.

Disintegration'ın lansman fragmanı: