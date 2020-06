The Last of Us Part II'nin Lansman Fragmanı Yayınlandı

Merakla beklenen The Last of Us Part II’den, lansmanına az bir zaman kala oyuncuları daha da heyecanlandıracak resmi fragman yayınlandı. Fragman için "Spoilersız ancak heyecan verici” gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde sızıntılarla gündeme gelen ve lansman süreci hızlandırılan The Last of Us Part II'yi görmemize artık kısa bir süre kaldı. Oyunun geliştiricisi Naughty Dog da bu heyecanı körüklemek adına yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Naughty Dog tarafından paylaşılan lansman fragmanında bekleme ekranına geçmeden önce sarf edilen sadece 10 kelime ve toplamda 17 saniyelik görüntü var ancak bu yalnızca bir tanıtım, dolayısıyla bu görüntüden yola çıkarak yayınlanacak farklı videolar ve fragmanlar olabilir.

The Last of Us Part II'yi oynayan bir kullanıcının spoiler içermeyen yorumu:

"Bu, şimdiye kadar Naughty Dog’un en iyi grafiklere sahip oyunu. Uncharted 4 ile kıyaslandığında, hareketsiz görüntüler ‘görsel doğruluk’ açısından eşit gibi görünüyor ancak aralarındaki dört yıllık zaman diliminde özellikle karakter animasyonları ve küçük ayrıntılar konusunda müthiş bir ilerleme var. Kan ve şiddet; oyunlarda tercih ettiğiniz temalar arasındaysa düşmanların nasıl parçalanabileceğini, uzuvların tam da nasıl uçmasını gerektiğini ve karpuz gibi patladığını asıl şimdi öğreneceksiniz."

"Kısacası, Naughty Dog, The Last of Us'ın özüne mantıklı ve yaratıcı geliştirmeler yapmış. Çalışmalarının bir hayranı olarak özellikle ilginç bulduğum şey; Uncharted'daki tasarım seçimlerinin Part II'ye nasıl aktarıldığını görebilmek. Aynı deneyim heyecanını yaşadım ancak bu yeni ve orijinal."

The Last of Us Part II'nin lansman fragmanı:

The Last of Us Part II için oyuncular oldukça sabırsız çünkü oyunun planlanan ilk lansman tarihi 29 Mayıs'tı. Koronavirüs salgını nedeniyle lansman birkaç kez ertelenmek durumunda kaldı. Firma tarafından duyurulan son tarih şimdilik 19 Haziran.

Lansman tarihi giderek yaklaşan The Last of Us Part II için tanıtım çalışmaları da iyiden iyiye hızlandı. Sony, şimdi de Kaliforniya'da bir metroyu boydan boya The Last of Us Part II reklamıyla kaplayarak oyununa ne kadar güvendiğini göstermiş oldu.

Oyuncular, ünlü serinin devam oyununu heyecanla beklerken oyunun dizi uyarlamasının da geleceği duyuruldu. Geçtiğimiz sene yayınlanan Chernobyl dizisinin yönetmeni Johan Renck ve dizinin yaratıcısı Craig Mazin, HBO’da yayınlanacak olan The Last of Us uyarlamasının pilot bölümü için yeniden bir araya geliyor. Renck, dizinin beş bölümünün de yönetmenliğini üstlenirken dizinin senaristliğini Mazin ve Renck ikilisi üstlenmişti.