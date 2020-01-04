Bir Analist, Disney+'ın Abone Sayısı Hakkında Açıklama Yaptı

Rosenblatt Securities analisti Bernie McTernan'ın açıklamalarına göre Disney+, 2020'nin ilk çeyreğinde 25 milyon kullanıcıya ulaşacak. Ayrıca şirket büyümeye devam edecek.

Televizyon devrinin kapanmasına artık az bir süre kaldı gibi gözüküyor çünkü dijital yayın platformları her geçen gün daha fazla değer kazanıyor. Son olarak Disney’in de Disney+ katıldığı dijital platformlar grubunda işler kızışıyor. Çünkü Disney, 2020 yılına muhteşem bir başlangıç yaptı.

Bir Wall Street analistinin Disney’in yeni dijital yayın platformu için yaptığı olumlu tahminleri, şirketin işine yaradı. Analistin yatırımcılara ‘hisse alın’ çağrısı karşılığını buldu ve Disney, perşembe günü hisselerini %2,5 oranında hisse başına 148,20 dolar seviyesinde bıraktı.

Disney+, 2020'nin ilk çeyreği bitmeden 25 milyon kullanıcıya ulaşacak:

Fakat bu haber, Disney’in alacağı tek iyi haber değil. Rosenblatt Securities analisti Bernie McTernan, çarşamba günü paylaştığı bir demeçte Disney+’a üye olacak kullanıcı sayısından bahsetti. Berni McTernan’a göre Disney+, 2020’nin ilk çeyreği sona ermeden 25 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapacak.

Bernie McTernan’ın yaptığı tahminler öylesine yapılmış tahminler olmaktan çok uzakta. Bernie, çalıştığı şirket Rosenblatt Securities’in platform kullanıcılarıyla yaptığı bir ankete dayanarak böyle bir tahminde bulundu. Ayrıca bu tahmin Bernie’nin ilk Disney+ kullanıcı sayısı tahmini değildi. Bernie McTernan, Disney+’ın kullanıcı sayısının daha önce 21 milyon olacağını söylemişti.

Analist Bernie McTernan, Disney+ müşterilerinin yalnızca Disney+’ı etkilemeyeceğini de belirtmeden geçmedi. Bernie, Disney+’ın büyümesinin Netflix’ten bazı kullanıcıları kendisine çekmesini sağlayabileceğini söyledi.

Disney+ kullananların %29'u diğer aboneliklerini iptal ederek platforma geçiş yaptı:

Rosenblatt Securities’in yaptığı ankete göre Disney+ abonelerinin %29’u başka servislerdeki aboneliklerini iptal ederek yeni servise geçiş yaptı. Diğer servislerden aboneliklerini iptal edenlerin %9’luk kısmı ise Netflix aboneliğini iptal eden kullanıcılardan oluşuyor.

Disney, Disney+’ın çıkışından beri kaç kullanıcıya ulaştığını açıklamadı. Yapılan tek açıklama, yalnızca çıkış gününde 10 milyon kullanıcının birden platforma abone olmuş olmasıydı. Disney, ilk çeyreğin finansal raporuna kadar kullanıcı sayısını açıklamayacağını söyledi.

Disney’in dijital yayın platformu Disney+, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Hollanda’da çıkış yaptı. Platformun Avrupa’da yayılmaya başlayacağı zaman ise 31 Mart olarak verildi. Disney+’ın büyümesinin ne kadar olacağını önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.