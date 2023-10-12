TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Atatürk filmi nedeniyle gündemden düşmeyen Disney+'ın savunma yapmasına karar verdi. Disney+ yetkilileri, 9 Kasım'da TBMM'ye gidip, olayın iç yüzünü anlatacaklar.

Uzunca bir süre Türkiye'nin gündemini meşgul eden Atatürk filmi nedeniyle gündem olan Disney+ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Disney+'ın Atatürk filmini yayınlamamasının ardında yatan nedenleri görüşmek için bir toplantı gerçekleştirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıdan, Disney+ yetkililerinin savunma yapmasına ilişkin bir karar çıktı.

Edinilen bilgilere göre Disney+ yetkilileri, 9 Kasım 2023 tarihinde TBMM'ye gidecekler ve Atatürk filmini neden tüm dünyaya göstermediklerine ilişkin savunma yapacaklar. Demirören Haber Ajansı'nın paylaştığı habere göre komisyon, Disney+'tan sonra diğer dijital içerik platformlarının da görüşünü alacak. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da konuyla ilgili görüş bildirecek. Disney+, önümüzdeki günlerde yine gündemin bir numaralı maddesi hâline gelecek gibi görünüyor.

Hüseyin Yayman tarafından yapılan açıklama şöyle:





Belgeselin Disney+ mecrasında değil, televizyonda yayınlanması doğrultusunda bir karar alındı. Bunu da doğru bulmuyorum. Disney+ yetkililerinin, bu konuda Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz. Alınan kararın sebebini kendilerinden dinlemek istiyoruz. Onun için Türkiye'nin kurucu liderine yapılan içerik ne olursa olsun, siz kimsiniz ki iptal ediyorsunuz. Ermeni diasporasının baskısı mı var, ABD'deki grupların baskısı mı, içerikle ilgili mi bir şey var bunları bilmiyoruz. Bunu da gelip kendileri anlatmak istiyor. O yüzden kendilerini dinlemeliyiz.Belgeselin Disney+ mecrasında değil, televizyonda yayınlanması doğrultusunda bir karar alındı. Bunu da doğru bulmuyorum. Disney+ yetkililerinin, bu konuda Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz. Alınan kararın sebebini kendilerinden dinlemek istiyoruz. Onun için Disney temsilcilerini komisyona davet etmenin çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, savunmanın alınacağı 9 Kasım 2023 tarihi ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Yayman, "10 Kasım Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümünden bir gün önce, 9 Kasım'da gelmelerinin anlamlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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