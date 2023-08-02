Disney+, Atatürk Dizisi Nedeniyle Boykot Ediliyor: Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi!

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Atatürk isimli dizisini yayınlamak konusunda Ermeni lobisine boyun eğdiği iddia edilen Disney+, son dönemlerin en büyük sosyal medya linçlerinden birini yaşıyor. Sosyal medya kullanıcıları, 3 hashtag ile Disney+'a tepkilerini dile getiriyorlar. Pek çok kişi, üyeliğini kapatmış durumda.

Yaklaşık bir yıl kadar önce Türkiye'ye resmi olarak giriş yapan çevrimiçi akış platformu Disney+, son birkaç gündür önemli bir konu nedeniyle gündemde. Bu konu, pek çoğunuzun bildiği gibi "Atatürk". Uzunca bir süredir proje üzerinde çalışan Disney+, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatılacağı diziyi Disney+ yayınlamama, bunun yerine FOX'ta yayınlama kararı aldı. Ancak bu durum, iddia edilen gerekçeler nedeniyle büyük bir tartışma başlattı.

Tüm detaylarını burada anlattığımız olayla ilgili Disney+ cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Gazeteci Candaş Tolga Işık, Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan ile Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ın da konuya dahil olduğunu, Disney+'ın bugün içinde açıklama yapacağını ileri sürdü. Herkesin gözü kulağı Disney+'tan gelecek bu açıklamada...

Ama... Tepkiler dinmiyor: Sosyal medyada Disney+ için boykot çağrıları yapılıyor

Disney+ Atatürk

Ermeni lobilerine boyun eğdiği iddia edilen Disney+, son dönemlerin en büyük sosyal medya linçlerinden bir tanesinin yaşanmasına yol açtı. İnternet kullanıcıları, özellikle de X -namıdiğer Twitter- üzerinden sayısız paylaşım yapıyorlar. Hem de tek bir etiket üzerinden değil. Kullanıcılar, "#Disneyiptalet", "#RespectAtatürk" ve "#Disneyboykot" etiketleriyle sosyal medyada boykot çağrıları yapıyor.

İşte konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar

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