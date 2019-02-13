Disney, son yıllardaki en başarılı animasyon filmlerinden olan Frozen’in devam filmine dair ilk fragmanı yayınladı.

Animasyon denince ilk akla gelen isimlerden olan Disney’in, ülkemizde Karlar Ülkesi adıyla gösterilen filmi Frozen’in devam filmi vizyona girecek. Filmden ilk fragman geldi.

Frozen’in oyuncakları, kitapları, lisansları derken Disney kendini devasa bir markaya daha kavuşmuş olarak buldu. Özellikle kız çocuklarının çok sevdiği filmin devamı da gelecek.

İlk filmde Elsa ve Anna kardeşlerle, Kristoff’la, kardan adam Olaf ile ve geyik Sven ile tanışmıştık. Karakterler bu filmde de tam kadro geri dönüyor.

Fragman genel olarak alıştığımız Disney animasyonlarının fragmanlarından da, Frozen filminin genel havasından da daha karanlık bir yapıya sahip. Yeni karakterleri çok kısa bir süre görebildiğimiz fragmanda Elsa, güçlerini kullanarak denizin üzerinde koşmaya çalışıyor ancak başarısız oluyor. Daha önce gördüğümüz Arendelle’e (Elsa’nın krallığı) pek de benzemeyen bu yeni toprakların neresi olduğu ve Elsa ile Anna kardeşlerin neyle karşı karşıya olduğu ise belli değil. Yine de karakterlerin hala kendi krallıklarında olmaları mümkün.

Seslendirme kadrosuna Evan Rachel Wood, Sterling K. Brown gibi isimlerin katılacağı Frozen II, ilk filmi de yöneten Jennifer Lee ve Chris Buck tarafından çekilecek.

Frozen 2, 22 Kasım’da gösterime girecek.