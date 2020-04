Koronavirüs salgını birçok sektörü olumsuz etkilese de yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması konusunda bir engel teşkil etmiyor. Bu kapsamda Frozen'ın kısa animasyon dizisi 'At Home with Olaf'ın fragmanı yayınlandı. Olaf'ı seslendiren Josh Gad, dublajı bu kez evinden yaptı.

Disney, koronavirüs salgınının yol açtığı olumsuzluklara rağmen ilgi çekebilecek yapımları düşünmeye ve ortaya koymaya çalışıyor. Disney, Hyrum Osmond tarafından yaratılan ve karantina günlerinde dışarı çıkmayan Josh Gad tarafından evde seslendirilen animasyon dizisi 'At Home with Olaf' ile ilgili resmi YouTube hesabından bir fragman paylaştı.

Olaf, Walt Disney animasyon stüdyoları tarafından üretilen Disney'in Frozen serisinden kurgusal bir karakter olarak biliniyor. Söz konusu karakter, ilk olarak Frozen'da Elsa ve Anna'nın çocukluklarında yaptıkları bir kardan adam olarak sunuluyor. Dizi, Gad'in seslendirdiği kardan adam karakteri Olaf'ın sosyal mesafeli yaşamını konu edinecek.

Ev yapımı animasyon:

'At Home with Olaf' adlı kısa dizinin altı bölümü var. Bölümlerin her birinin süresi yarım dakikadan biraz fazla. Kardan adam karakteri, bölümlerdeki birbirinden ilginç ve sevimli maceralarda karşımıza çıkıyor. Olaf’ın tüm bölümlerine hâlihazırda Disney Animation’ın YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Olaf dizisi, 6 Nisan’da izleyicilerin beğenisine sunuldu. İlk bölümde kar topu oynayan Olaf, o sırada yürüyerek yanına gelen kardan adamı görmüyor ve kafasını kazara fırlatıyor. Bölümlerde Olaf karakterinin çocuksu hevesini vurgulamak için iyi bir iş çıkarıldığı görülüyor. Bu da hedef kitleyle bağlantı kurma konusunda önemli bir öge konumunda.

Josh Gad, evden seslendiriyor:

Tüm bölümler evden yazılıyor, canlandırılıyor ve seslendiriliyor. Proje, salgın nedeniyle yaşanan birçok olumsuz durumun ortasında az da olsa yüz güldürüyor.

Öte yandan Disney; fantastik uyarlama Artemis Fowl'un sinema salonlarını es geçeceğini ve doğrudan Disney Plus'a gideceğini duyurmuştu. Fantastik dizinin ABD’de yayınlanacağı tarih 29 Mayıs 2020 olarak açıklandı.