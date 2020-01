Geçtiğimiz mart ayında Fox'un önemli bir kesimini bünyesine katan Disney, iki Fox stüdyosunun isminde değişikliğe gitti. Şirket, 20th Century Fox ve Fox Searchlight Pictures'ın isimlerini değiştirdi.

2019 yılının mart ayında Disney, ABD’li yayın kuruluşu Fox’un haklarını satın alarak kendi bünyesine katmıştı. Bugünse şirket, ilgileri üzerine toplayan bir hareketle Fox’un bünyesinde Fox adını taşıyan birkaç stüdyonun adını değiştirmeye karar verdi.

Disney’in bugün verdiği kararla birlikte 20th Century Fox ve Fox Searchlight isimleri değişti ve Fox adı artık tarihe karışmaya başladı. 20th Century Fox’un yeni ismi 20th Century Studios, Fox Searchlight’ın yeni ismi ise Searchlight Pictures olarak belirlendi.

Fox'un diğer birimlerinde de isim değişikliği olabilir:

Yapılan bazı haberlere göre Disney’in bu hareketi, televizyon tarafında da bazı değişikliklerin geleceğini gösteriyor olabilir. 20th Century Fox Television ve Fox 21 Television Studios isimlerinde şu anlık herhangi bir değişiklik söz konusu olmasa da önümüzdeki haftalarda buralarda da değişiklik görme ihtimalimiz bulunuyor.

Fox Searchlight’ta çalışmakta olan ekip üyelerinin e-posta adresleri de isim değişikliğiyle birlikte değişti. E-posta adreslerinin alan adları fox.com uzantısından arındırılarak searchlightpictures.com uzantısıyla değiştirildi. Yapılan isim değişikliği, ilerleyen zamanlarda çıkacak filmlerin posterlerinde de gözle görülür olacak.

Bahsettiğimiz poster değişikliğinin ilk örneğini şimdiden gördük. 20 Aralık 2019’da fragmanı yayınlanan ve başrolünde Will Ferrell ve Julia Louis Dreyfus’un bulunduğu Downhill’in posterinde Searchlight Pictures ismi yer aldı. Filmin daha önce yayınlanan fragmanında Fox Searchlight Pictures ismi yer alıyordu.

Tüm bu değişikliklere rağmen Fox’un tüm birimlerinde bir isim değişikliği görmeyeceğiz çünkü Disney, Fox’un tamamını satın almadı. Şirket, yalnızca 20th Century Fox’un film ve TV stüdyolarını bünyesine ekledi. Yani ABD’de yayına devam eden Fox News, hâlâ Fox Corp.’un bünyesinde bulunuyor.

20th Century Fox, 1935 yılında Twentieth Century Pictures ve Fox Film Corporation arasında yapılan anlaşmayla ortaya çıkmıştı. Şirket, Avatar, Titanic, Home Alone, Die Hard, Alien ve Planet of the Apes yapımlarıyla birlikte Hollywood tarihinin en başarılı yapımlarına imza atmıştı.