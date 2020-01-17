Shutterstock, 2020'de Popüler Olacak Trendleri Açıkladı

Sosyal medyanın büyüklüğü sayesinde, birçok trend hızlı bir şekilde insanlar arasında bir anda yayılmaya başlıyor. Peki, 2020 yılının trendleri neler olacak? Shutterstock, yaptığı analizle bu sorunun cevabını veriyor.

Gelen her yeni sene, yeni trendleri de beraberinde getiriyor. Markalar, pazarlamacılar ve üreticiler de içeriklerinin taze ve gündemle ilgili olması için insanlar arasında popülerliğe ulaşan trendleri kullanıyorlar.

İnternet kullanıcılarının yakından tanıdığı Shutterstock da 12 aylık periyot boyunca müşterilerinin yaptığı fotoğraf, illüstrasyon, görüntü ve müzik aramalarını derledi, analiz etti ve bu seneyi domine edecek olan tarzları öngören bir rapor oluşturdu.

2020’nin üç trendi

The Roaring 2020’s

Shutterstock’un analizine göre 1920’leri tanımlayan şeyler 2020’de geri dönüş yapıyor. Şirkete göre “altın örüntü” (gold pattern) aramaları bir önceki yıla göre %4223 artarken “20’ler retro” (20’s retro) aramaları bir önceki seneye göre %189’luk bir artış gösterdi.

Occulture (Doğaüstü kültürü)

Şirketin sunduğu rapora göre 1980 ile 2000 yılları arasında doğan Y kuşağı, Z kuşağı ve 2010’lu yıllardan sonra doğanları kapsayan alfa kuşağı arasında alternatif inançlar ve eski inanışlar popülerleşiyor. Geçtiğimiz sene boyunca “sihir” (magic) kelimesinin araması %525 artarken “ruhsal” (spiritual) kelimesinin aramasıysa %289’luk bir artış gösterdi.

In Full Bloom

Şirketin analiz sonuçlarına göre çiçekli ile ilgili görsellerin geleceği oldukça parlak. “Flowerscape” kelimesinin arama sonuçlarında %141’lik bir artış görülürken “çiçek açmak” (bloom) kelimesi aramalarındaysa %136’lık bir artış yaşandı.

Öne çıkan bu trendlerin haricinde yükselişte olan diğer trendler ise “minimalistik siyah” (minimalistic black), “Çinli mürekkep resimleri” (Chinese ink painting), “vahşi yaşam” (wild life) ve spor fotoğrafları oldu.

Shutterstock Pazarlama Kurulu Başkanı Lou Weiss, “Tasarımcılar, video üreticileri, sosyal medya yöneticileri ve pazarlamacılar tarafından milyarlarca kez aranan anahtar kelime verilerinden toplanarak üretilen analiz, tüketicileri büyük ölçekte etkilemesini beklediğimiz yaratıcı trendlere ufak bir bakış atılmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.