İzlerken Gözünüzü Ekrandan Ayıramayacaksınız: Disney+'ta İzleyebileceğiniz En İyi Diziler

En popüler platformlardan olan Disney+'ta harika diziler bulunuyor. İşte Disney+'ta şu anda izleyebileceğiniz en iyi diziler.

Dünyanın en çok aboneye sahip film ve dizi platformlarından olan Disney+, ülkemizdeki kullanıcılar tarafından da büyük ilgi görüyor. Marvel’dan. Star Wars’a kadar birçok ikonik serinin sahibi olması da onu öne çıkaran kısımlardan. Aynı zamanda platformlarda birçok diziye ulaşmanız da mümkün.

Biz de bu içeriğimizde Disney+ üzerinden şu anda izleyebileceğiniz en iyi dizilerden bazılarını derledik. Çok fazla iyi dizi olduğu için hepsini ekleyemedik ancak öne çıkanları sizlerle paylaştık. Bu dizileri izlerken bir saniye bile gözünüzü ekrandan ayıramayacaksınız. Gelin lafı çok uzatmadan listeye geçelim.

The Bear

Yıl : 2022-

: 2022- Türü : Dram, komedi

: Dram, komedi IMDb puanı: 8.5

Son yılların en sevilen dizilerinden olan The Bear, yemek ve dram konularını bir araya getirerek daha önce pek görmediğiniz tempoda bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Yapımda, başarılı bir şef olan Carmy Berzatto'nun abisinin ölümünün ardından Chicago’da ailesine ait sandviç dükkânını devralması ve sonrasında yaşananlar konu ediniyor.

Paradise

Yıl : 2025-

: 2025- Türü : Gizem, gerilim

: Gizem, gerilim IMDb puanı: 7,9

Paradise hakkında ne kadar az bilgi verirsek o kadar iyi bir deneyim yaşarsınız. O yüzden çok fazla detaya girmiyoruz. Konusuyla ilgili söyleyebileceğimiz tek şey huzurlu gözüken bir bölgede yaşanan bir cinayet ve sonrasında yaşananları konu edinmesi.

The Rookie

Yıl : 2018

: 2018 Türü : Polisiye

: Polisiye IMDb puanı: 8.0

The Rookie, Los Angeles Polis Teşkilatına katılan John Nolan’ın hikâyesini anlatan bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Suç ve polisiye türlerini seviyorsanız bu yapımı hiç sıkılmadan izleyebileceğinizi söyleyebiliriz.

How I Met Your Mother

Yıl : 2005-2014

: 2005-2014 Türü : Romantik, komedi

: Romantik, komedi IMDb puanı: 8.3

En çok sevilen komedi dizileri arasında yer alan ikonik yapım How I Met Your Mother'a Disney+ üzerinden ulaşmanız mümkün. Dizi, New York’ta yaşayan dört yakın arkadaşın komik ve duygusal maceralarını konu alıyor. Arkadaşlık, aşk, yaşamın iniş-çıkışları gibi konulara değinirken sıcak ve eğlenceli bir atmosfer sunar.

Lost

Yıl : 2004-2010

: 2004-2010 Türü : Gizem, macera, dram

: Gizem, macera, dram IMDb puanı: 8.3

En efsane diziler arasında yer alan Lost, Disney+'tan erişilebilir durumda. Uçak kazası sonrası hayatta kalan bir grup yolcunun, sırlarla dolu gizemli bir adada yaşadıkları olayları konu alıyor. Bilim kurgu, gizem, dram gibi birçok temayı ele almasıyla çok sevilmeyi başarmıştır.

The Walking Dead

Yıl : 2010-2022

: 2010-2022 Türü : Korku, post apokaliptik

: Korku, post apokaliptik IMDb puanı: 8.1

Listedeki bir diğer efsane dizi de The Walking Dead. Hâlâ çok sevilmeyi başaran yapımda zombi salgını olan bir dünyaya gidiyoruz ve burada Rick Grimes isimli polisin ve beraberinde olduğu insanların yaşadıklarını izliyoruz.

Andor

Yıl : 2022-2025

: 2022-2025 Türü : Uzay, bilim kurgu

: Uzay, bilim kurgu IMDb puanı: 8,6

Andor, birçok insana göre şu ana kadar yapılmış en iyi Star Wars dizisi. Hep gördüğümüz Jedi'lar gibi çok güçlü karakterler yerine galaksideki daha sıradan karakterlere odaklanan yapım, Rogue One filminden tanıdığımız Andor'un nasıl bir isyancı lideri olduğunu ve neler yaşadığına odaklanıyor. Oyunculukları, hikâyesi ve her detayıyla muazzam bir dizi olduğunu söyleyebiliriz.

The Mandalorian

Yıl : 2019-

: 2019- Türü : Uzay, bilim kurgu, fantastik

: Uzay, bilim kurgu, fantastik IMDb puanı: 8,6

Bir diğer başarılı Star Wars dizisi ise The Mandalorian. Bizi 6'ıncı filmin sonrasına götüren yapımda Din Djarin isimli Mandalorlu karakterin Yoda ile benzer bir görünüme sahip güce duyarlı bir çocuk bulması ve sonrasında yaşananlar konu ediniliyor.

Shogun

Yıl : 2024-

: 2024- Türü : Tarih, aksiyon

: Tarih, aksiyon IMDb puanı: 8,6

Bizi feodal Japonya dönemine götüren Shogun, ilk sezonuyla 18 Emmy almayı başarararak ne kadar iyi bir dizi olduğunu göstermişti. 17. yüzyıl Japonya'sına gittiğimiz dizide, gemisi batan İngiliz denizci John Blackthorne’un feodal Japonya’ya sürüklenmesi, kendini politik entrikaların içinde bulması ve Lord Toranaga ile kurduğu bağ konu ediniliyor.

Atlanta

Yıl : 2016-2022

: 2016-2022 Türü : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.6

Donald Glover'ın yarattığı Atlanta dizisi, Earn Marks’ın kuzeni Paper Boi’nin müzik kariyerini yönetmeye çalışırken Atlanta’nın sosyal, kültürel ve ekonomik gerçekleriyle yüzleşmesini anlatıyor. Mizahı, sürreal anları ve keskin toplumsal gözlemleriyle ilginizi çekmeyi başaracağını söyleyebiliriz.

The Office

Yıl : 2005-2013

: 2005-2013 Türü : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 9.0

Tarihin en iyi komedi dizilerinden biri olarak gösterilen The Office, bir kağıt şirketine bağlı bir şubedeki ofis çalışanlarının günlük hayatı etrafında dönen absürt, komik anları konu edinen bir yapım. Belgesel gibi formatı da onu özel kılan şeylerden.

Disney+’ta kesin göz atmanız gereken diğer diziler: