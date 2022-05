Marvel'in Disney Plus'ta yayınlanacak dizisi She-Hulk: Attorney At Law'dan ilk fragman geldi. 17 Ağustos'ta seyirci ile buluşacak dizinin ilk fragmanı, aksiyon dolu anların bizleri beklediğini ortaya koyuyor.

Marvel Studios'un son dönemde en fazla merak edilen yapımlarından She-Hulk: Attorney At Law isimli dizisinden ilk fragman geldi. Fragman, Kadın Hulk karakteri izleyeceğimiz dizinin aksiyon dolu olacağını gözler önüne seriyor.

Tatiana Maslany (She-Hulk), Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass ve Renee Elise Goldsberry gibi isimlerin yer aldığı dizinin senaristliğini de Jessica Gao üstlenmiş durumda. Yıllardır gündemde olan ancak bir türlü tamamlanamayan proje, gelen ilk fragmana göre 17 Ağustos'ta seyirci ile buluşacak. Bu arada dizide 'orijinal' Hulk karakterini canlandıran Mark Ruffalo'nun da yer alacağını belirtmeden geçmeyelim.

She-Hulk: Attorney At Law, Disney Plus'ta yayınlanacak

She-Hulk: Attorney At Law, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de de hizmet vermeye başlayacak olan Disney Plus üzerinden seyirci ile buluşacak. Böylelikle ülkemizdeki Marvel hayranları, bu yapıma yayınlandığı an itibarıyla ulaşma imkanı yakalamış olacaklar.

Disney Plus ya da Marvel cephesinden gelen resmi bir açıklama olmasa da daha önce edinilen bilgilere göre She-Hulk: Attorney At Law, 9 bölümden oluşan bir mini dizi olarak karşımıza çıkacak. Dizide, Jennifer Walters olarak da bilinen, Hulk'un kuzeni olmakla birlikte aslında bir avukat olan She-Hulk'un maceraları anlatılacak...

She-Hulk: Attorney At Law için hazırlanan ilk fragman