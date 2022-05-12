Sinem Altuntaş tarafından aktarılan bilgilere göre Disney Plus'ın Atatürk dizisinde Enver Paşa'yı canlandıracak isim Sarp Akkaya olacak. Dizinin halihazırda sevilen isimlere yer veren oyuncu kadrosu, yeni isimle birlikte heyecanı yeniden yükseltti.

14 Haziran’da tüm Disney içerikleriyle birlikte ülkemizde en sonunda kullanıma açılacak olan Disney Plus, bir yandan da yerli içerik haberleriyle şimdiden pek çok kişinin ilgisini çekti. Platformun en fazla merak edilen yapımıysa çıkış tarihi henüz açıklanmayan Atatürk dizisi.

Ortaya çıkan haberlerle heyecanı daha da tırmandırmayı başaran dizi, şu ana kadar öğrendiğimiz kadroyla bile şampiyonlar ligini aratmayacak türdendi. Bugünse dizinin oyuncu kadrosunda olduğu öğrenilen yeni bir isim daha paylaşıldı. Sinema/Televizyon gazetecisi Birsen Altuntaş, dizide Enver Paşa’yı canlandıracak oyuncuyu açıkladı.

Sarp Akkaya, Enver Paşa olacak

Altuntaş tarafından kendi blogunda paylaşılan bilgilere göre Disney Plus’ın Atatürk dizisinin oyuncu kadrosunda Sarp Akkaya da yer alacak. Akkaya, Cumhuriyet tarihinin tartışılmaya devam eden isimlerinden, Osmanlı Devleti’nde çeşitli görevlerde yer alan Enver Paşa’yı canlandıracak.

Oyuncu kadrosunda olduğu yeni öğrenilen Sarp Akkaya’nın yanı sıra dizi, Atatürk rolünde Aras Bulut İynemli’ye, Ali Rıza Efendi rolünde Mehmet Günsür, Makbule Atadan rolünde Sahra Şaş ve Zübeyde Hanım rolünde Songül Öden’e yer verecek. Kadroda Emma Watson’ın bile olacağı öne sürülmüşken, dizinin müziklerini de Oscar ödüllü Hans Zimmer’ın besteleyeceği iddia edilmişti.