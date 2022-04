Yakında Türkiye'de de hizmete açılacak olan Disney Plus'ta en çok izlenen Star Wars ve Marvel dizileri belli oldu. Star Wars, The Mandalorian ile listenin lideri olurken bölüm başına performans göz önüne alındığında lider Loki oldu.

Kasım 2019’da çıkış yaptığından bu yana yurt dışında sevilerek kullanılan içerik platformu Disney+, çok yakında Türkiye’de de kullanıma açılacak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye abonelik fiyatları açıklanan platform, beraberinde tüm Disney içeriklerini de ülkemize sokacak. Bu içerikler arasında elbette Star Wars ve Marvel yapımları da yer alacak.

Peki, Disney+’ta yer alan Star Wars ve Marvel dizileri arasında en çok izlenen diziler hangileriydi? İşte bu Star Wars ve Marvel hayranlarının karşı karşıya geldiği bu sorunun cevabı, The Hollywood Reporter tarafından verildi. Toplamda 9 sezon ve 75 bölümden oluşan 8 dizinin karşı karşıya geldiği bu listenin zirvesinde beklenen bir isim yer aldı.

En çok hangi serinin yapımı izlendi?

Nielsen tarafından derlenen verilerden oluşturulan grafik, The Mandalorian’ın tüm Marvel dizilerinden daha fazla izlendiğini ortaya koydu. Grafiğe göre The Mandalorian’ın ilk sezonu, toplamda 5,42 milyar dakika izlendi. Dizinin popülerliğini artırarak sürdüren ikinci sezon ise 8,38 milyar dakika izlenerek ilk sezona bile fark attı. The Mandalorian, iki sezonuyla toplamda 14,52 milyar dakika izlendi. Öte yandan Mandalorian’ın izlenme sayısı, bir nebze bölüm sayısının fazlalığına bağlıydı.

Mandalorian’ı takip eden listenin ikinci sırasındaki isimse Loki oldu. Yalnızca 6 bölümlük ilk sezonu yayımlanan Loki, toplamda 5,23 milyar dakika izlendi. Üçüncü sırada 4,8 milyar dakika ile WandaVision’ın yer aldığı listede en az izlenen yapımsa 3,46 milyar dakikayla Hawkeye oldu. Star Wars evreninin yeni dizisi The Book of Boba Fett ise 7 bölümüyle toplamda 4,4 milyar saat izlendi. Öte yandan ilkler listesine giremeyen Marvel’ın What If… ve Star Wars’ın The Bad Batch yapımları, 7 haftada toplamda 2 milyar saat izlendi.