Bir süredir merakla beklenen çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+'ın Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı resmi olarak açıklandı. Disney+, Netflix Türkiye'ye çok dişli bir rakip olacak gibi görünüyor.

The Walt Disney Company, bundan bir süre önce yaptığı açıklamada Disney+ olarak isimlendirilen çevrimiçi dizi ve film platformunun Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. Ancak o dönemlerde yapılan açıklamalarda, Disney+'ın Türkiye'de lansman tarihine ve fiyatına değinilmemişti. Şimdiyse Disney+'ı bekleyenler için önemli bir gelişme yaşandı. Disney+'ın yayın tarihi ile fiyatı resmen açıklandı.

Disney+'la ilgili yapılan açıklamalara baktığımızda, bu platformun gerek teknik avantajlarının gerekse fiyatının oldukça rekabetçi olduğunu görüyoruz. Hatta açık konuşmak gerekirse dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Disney+'ın Türkiye fiyatlarından rahatsız olabilir gibi görünüyor.

Disney+ aboneliği Türkiye'de ne kadar olacak?

Disney+ Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre bu platforma abone olmak isteyen bir tüketici, iki farklı tercihte bulunacak. Bu tercihler, aboneliğin aylık ya da yıllık periyotlarda kullanılmasını sağlayacak ve yıllık abonelik yapanlar, Disney+'ı daha uygun bir fiyat karşılığında kullanabilecekler. Peki Disney+'ın Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Disney+ Türkiye aylık abonelik fiyatı: 34,99 TL

Disney+ Türkiye yıllık abonelik fiyatı: 349,90 TL (Aylık 29,16 TL'ye geliyor.)

Disney+ Türkiye'de ne zaman başlayacak?

Platform yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Disney+'ın Türkiye'deki resmi yayın tarihinin 14 Haziran olduğu ifade edildi.

Disney+'ta hangi içerikler var?

Disney+'ta Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik içerik ve platforma özel orijinal yapımlar yer alacak. Bu bağlamda; Star Wars içerikleri “The Book of Boba Fett” ve “The Mandalorian”, Marvel Studios dizisi “Moon Knight”ın yanı sıra Simu Liu ve Awkwafina'nın başrollerini paylaştığı “Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi” gibi içerikler Disney+'ta izlenebilecek. Ayrıca “Free Guy”, “The Simpsons” ve “How I Met Your Mother” gibi sevilen yapımlar da platformda bizleri bekliyor olacak.

Disney+'ın özellikleri nasıl olacak?

Kullanıcılar, yüksek görüntü kalitesine, dört adede kadar eşzamanlı yayına, on cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX teknolojisi ile izleme ve yedi adede kadar farklı profil yaratma olanağına sahip olacaklar. Disney+ bunlarla beraber, ebeveynlerin kolayca oluşturabilecekleri Çocuk Profilleri ile sadece yaşa uygun içeriğe erişilmesine olanak sağlayan, çocuk dostu bir arayüz sunuyor.