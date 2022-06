Disney Plus, bugün paylaştığı duyuruyla Türkiye'de hangi içeriklerin yayınlanacağını ve toplamda ne kadar içeriğin kütüphanede bulunacağını açıkladı. Platform, binlerce içeriğiyle birlikte 14 Haziran'da ülkemizde hizmet vermeye başlayacak.

14 Haziran’da nihayet Türkiye’de de hizmet vermeye başlayacak olan Disney Plus, bugün Türkiye’de yayında olacak içerikleri hakkında bir duyuru paylaştı. Disney Plus’ın yeni duyurusunda şirket, Türkiye’de hizmet vermeye başlamasıyla birlikte 1000’den fazla film, 400’ün üzerinde dizi ve 170 orijinal yapımdan oluşan bir içerik arşivine yer vereceğini açıkladı.

Disney Plus, içeriklerin tam listesini yayınlamazken bu içerikler arasından öne çıkanlardan bazılarını da paylaştı. National Geographic belgeselleri, Disney’in ikonik animasyon filmleri, Star Wars serisinin sevilen yapımları, Marvel filmleri ve dizileri ve pek çok Disney filminin yer aldığı içerik listesinde öne çıkanlar şu şekilde olacak:

Disney Plus’ta yer alacak içerikler

Tüm Star Wars içerikleri

50’den fazla Marvel filmi ve 40’tan fazla Marvel serisi

Disney ve Pixar’ın ‘Soul’ ve ‘Luka’ gibi 100’den fazla animasyon filmi

Büyük Kurtarış ve Gordon Ramsay ile Rota Dışı gibi popüler National Geographic belgeselleri ve dizileri

How I Met Your Mother, The Simpsons, The Walking Dead ve Lost gibi ikonikleşen diziler

Free Guy ve The King’s Suit gibi büyük ilgi gören gişe filmleri

Fineas ve Förb gibi yüzlerce Disney Channel çizgi dizisi, orijinal filmi ve özel bölümü

Kaçış gibi yerli diziler

Orijinal Disney Plus kütüphanesindeki tüm içeriklerin Türkiye’de de yayınlanıp yayınlanmayacağı belirtilmedi

Seçili içerikler IMAX Enhanced ile izlenebilecek:

Disney Plus, kullanıcıların abonelikle dört adede kadar eş zamanlı yayın ve on cihaza kadar sınırsız indirme imkânına sahip olacağını ve yüksek görüntü kalitesinin yanı sıra seçili içerikleri IMAX Enhanced teknolojisi ile izleyebileceklerini açıkladı. Bununla birlikte her bir abonelikte yedi adede kadar farklı profil yaratma olanağının da olacağı paylaşıldı. Ayrıca sadece yaşa uygun içeriğe erişilmesine olanak sağlayan Çocuk Profilleri’nin de bulunacağını belirtti.

Disney Plus abonelik fiyatları: