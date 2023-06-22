Gazeteci Birsen Altuntaş, Disney Plus'ın Türkiye'de yeni proje alımlarını durduruğunu öne sürdü.

14 Haziran 2022’de Türkiye’ye giriş yapan ve geçtiğimiz hafta birinci yılını dolduran Disney+, bu kısa süre içinde pek çok yerel orijinal yapıma da imza attı. Ancak bugün, platform hakkında üzücü bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye’deki sinema ve dizi sektöründen daha önce pek çok gelişmeyi önceden paylaşan Gazeteci Birsen Altuntaş, Disney+'ın Türkiye’de yeni proje alımlarını durdurduğunu öne sürdü.

2025’e kadar yeni proje alımı yapılmayacak

Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre Disney+, 2024 yılının sonuna kadar Türkiye’de yeni bir proje alımı yapmayacak. Üstelik bu yeni ve sürpriz karar, yayınlanması planlanan bazı yapımları da etkileyebilir.

Altuntaş, Cumhuriyet’in 100. yılında yayınlanması planlanan Atatürk dizisi ve bilinmeyen birkaç proje dışında diğer projelerin yayınlanmaması ihtimali olduğunu belirtti.

Disney+'ın marka yüzü anlaşmaları da farklı bir kuruluşa aktarılıyor!

Yeni proje alımlarının durdurulması kararının yanı sıra Disney+, yıldız isimlerle yaptığı marka yüzü anlaşmalarını da FOX’a kaydıracak. FOX’un The Walt Disney Company bünyesinde olduğunu hatırlatalım.

Disney’den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.