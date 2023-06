Disney+, 14 Haziran günü Türkiye'deki birinci yaşını doldurdu. JustWatch tarafından sağlanan veriler de bu süreçte platformda en çok hangi film ve dizilerin izlediğini bizlere gösterdi.

Dünyanın en büyük sinema ve dizi platformlarından olan Disney+, geçtiğimiz yıl 14 Haziran tarihinde kullanıma açılmıştı. Milyonlarca aboneye sahip dev platform, dün ise ülkemizdeki birinci yaşını doldurdu. Peki Disney+’ın ilk yılında en çok hangi dizi ve filmleri izlendi?

Just Watch tarafından paylaşılan ve 14 Haziran 2022 ve 14 Haziran 2023 arasına ait veriler, platformda Türkiye’de en çok izlenen yapımları gösterdi. Komedi filmi Recep İvedik 7 film tarafında ilk sırada yer alırken onu Bursa Bülbülü ve Örümcek Adam: Örümcek Evreninde takip etti. Dizi tarafında ise geçen yıl sonlanan The Walking Dead başta yer alırken onu Star Wars dizileri The Mandalorian ve Andor takip etti.

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic yapımları dahil yüzlerce içeriğe ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilir ve Disney+’a abone olabilirsiniz.

Dinsey+’ın ilk yılında Türkiye’de en çok izlenen filmler

Recep İvedik 7 Bursa Bülbülü Örümcek Adam: Örümcek Adam Evreninde Menü Avatar Black Panther: Yaşasın Wakanda Prey Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü Yılbaşı Gecesi

Dinsey+’ın ilk yılında Türkiye’de en çok izlenen diziler