Spider-Man'in PS Plus'ta Ücretsiz Olacağı İddia Edildi

Sony, PlayStation Plus kullanıcılarına her ay birkaç oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Bu ayın oyunlarının arasında Marvel's Spider-Man'in olacağı söylentileri ortaya çıkmıştı ancak bunun sıklıkla karşılaşılan bir hatadan dolayı meydana geldiği düşünülüyor.

PlayStation, kullanıcılarına PlayStation Plus adında bir hizmet sunuyor. Belirli bir ücret karşılığında bu hizmetlerden yararlanan kullanıcılara, her ay birkaç oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Geçtiğimiz ay Cities: Skylines ve Farming Simulator 19'u kullanıcılarına ücretsiz şekilde sunan PlayStation, bu ay ücretsiz yapacağı oyunları henüz açıklamadı ancak ortada bazı söylentiler bulunuyor.

Haziran ayında ücretsiz olacak sunulacak oyunlar henüz açıklanmamış olduğu hâlde ortaya çıkan söylentilerden dolayı bazı kullanıcılar Marvel's Spider-Man'in ücretsiz olmasını bekliyor. Bu iddianın ortaya çıkma sebebiyse bir Reddit kullanıcısının paylaştığı görüntü. PlayStation Plus üyesi bir konsol kullanıcısı, mağazada gezinirken Marvel's Spider-Man'in yanında PlayStation Plus etiketiyle birlikte ücretsiz işareti gördü. Bu görüntüyü Reddit platformunda paylaşan kullanıcı, kısa sürede birçok kişiye ulaşmış oldu. Daha sonra birçok kişide daha aynı olayın meydana gelmesi PlayStation Plus kullanıcılarını heyecanlandırdı.

Oyun, sıklıkla karşılaşılan bir hatadan dolayı ücretsiz gözükmüş olabilir:

Şu noktada üzülerek belirtiyoruz ki bu söylentilerin tamamı bir hatadan kaynaklanıyor olabilir. Daha önce de sıklıkla rastladığımız bu hata nedeniyle bazı oyunlar ücretsiz gibi görünüyor ancak aslında durum öyle olmuyor. Belirttiğimiz gibi bu hataya PlayStation kullanıcıları arasında çok fazla rastlanıyor; bu yüzden de Marvel's Spider-Man'in ücretsiz olacağı şu an kesin değil.

Aslına bakarsanız Sony, bazen kullanıcılarını memnun etmek adına yüksek seviyeli oyunlardan birini özellikle de yaz aylarında ücretsiz hâle getirebiliyor. Şimdilik bir hata gibi gözükse de Marvel's Spider-Man Sony tarafından ücretsiz olarak PlayStation Plus kullanıcılarına sunulabilir. En azından PlayStation Plus kullanıcıları, umutlarını kaybetmemek adına şimdilik buna inanıyor diyebiliriz.

Henüz PlayStation Plus'ta haziran ayında ücretsiz olacak oyunlar açıklanmış değil. Önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması beklenen oyunlar paylaşıldığı zaman sizleri bilgilendireceğiz.