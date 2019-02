Disney'in tema parkları her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Sevilen çizgi film karakterleri, gişe rekorları kıran serilerin farklı dünyalarının yer aldığı Disneyland'e, heyecanla beklenen Star Wars maceralarının eklenmesine çok az bir zaman kaldı. Disney, serinin hayranları için tema parkı hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Disneyland; her çocuğun küçükken hayallerini süsleyen, sevilen karakterlerle dolu bir eğlence parkı olma özelliğini uzun yıllardır hiçbir zaman kaybetmedi. Her sene dünyanın dört bir yanından büyük küçük demeden milyonlarca insanın akın ettiği tema parkı, bu sene bünyesine müthiş bir eğlence köşesi daha ekleyecek. Her filminin gişe rekorları kırdığı Star Wars serisine ait bir tema parkı oluşturacak olan Disney, serinin hayranları tarafından aylardır heyecanla beklenen Star Wars: Galaksinin Kıyısı isimli macera bölgesi için detaylı bilgiler paylaştı.

Disney'den yapılan açıklamaya göre Star Wars tema parkı, Milenyum Falcon: Kaçakçının Koşusu ve Direnişin Yükselişi isimli iki ayrı maceraya sahne olacak. Disney daha önce, maceralara katılan kişilerin uzay gemilerinde aktif roller alarak pilot, mühendis, nişancı gibi görevlerde yer alabileceklerini açıklamıştı. Verilen ek bilgilere göre ise ziyaretçiler; hologramlar, ses ve ışık gösterileri, patlamalar ve sarsıntılar sayesinde gerçek bir uzay deneyimine oldukça yakın anlar yaşayabilecek.

Her iki temada da filmlerdeki karakterlerin yer alacağı maceralar, Star Wars serisinin sıralanışını takip edecek. Ziyaretçiler, daha macera başlamadan uzay gemisinin girişinde "İlk Düzen" askerlerine yakalanmış izlenimi verecek dev hologramlarla karşılanacak. Macera sırasında görevi başarı ile tamamlayamayan direnişçiler, hapsedilecekleri yerlerden kurtulmanın yollarını arayacak. Disney'in açıklamasına göre şimdiye kadar inşa ettikleri en heyecanlı tema parkı olacak olan Star Wars: Galaksinin Kıyısı, bu senenin sonunda ABD'deki Disneyland'lerde yerini alacak.