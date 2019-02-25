Disney’den ‘Aslan Kral’ İçin Nostaljik Tanıtım Filmi

Disney’in gerçek canlılarla yeniden çektiği Aslan Kral filminden, animasyon filmin ikonik şarkısıyla bir fragman geldi.

Oscar ödüllerinde yeni çıkacak olan filmlere ait tanıtım materyalleri de yayınlanıyor. Disney’in yeniden çektiği Aslan Kral filminin de 1 dakikalık bir tanıtım videosu yayınlandı.

Tanıtım filmi, yeni çıkacak olan filmin içeriğine dair pek bir şey anlatmıyor. Aslan Kral Simba’nın Savana halkına ilk defa tanıtılmasını görüyoruz. Orijinal filmi bilmeyenler için tanıtım filmi güzel görsellere sahip, eğlenceli bir şarkı çalan bir video olarak dikkat çekici. 90’larda çocuk olan herkesin izlediği Aslan Kral fragmanı biraz da bu kesime hitap edecek şekilde hazırlanmış.

Fragman, orijinal animasyonda Simba’nın Savana halkına tanıtımıyla aynı şekilde yapılıyor. Aynı şekilde derken neredeyse kare kare aynı bir sahne söz konusu burada. Fonda çalan şarkı da ilk filmin ikonik şarkısı Circle of Life.

Filmde James Earl Jones, orijinal filmde olduğu gibi yine Mufasa’yı seslendirecek. Donald Glover Simba, Beyonce Nala ve Chiwetel Ejiofor da Scar için seslendirme yapacak. İlk fragman, yayınlandıktan sonraki ilk 24 saatte 224.6 milyon defa izlenmişti.

Filmin yönetmenliğini ise John Favreau yapıyor. Favreau daha önce Orman Kitabı’nı yönetmişti. Film 966 milyon dolar kazanarak büyük başarı yakalamıştı.

Aslan Kral, 19 Temmuz’da vizyonda olacak.