Star Wars Seris İçin Fan Yapımı Mega Fragman Yayınlandı

10 filme, sezonlarca süren animasyon serilerine, onlarca kitaba ve çizgi romana konu olmuş bir efsanenin fragmanını nasıl yaparsınız? Beş dakikalık bir mega fragman hazırlayarak.

Star Wars serisinin dünyanın dört bir yanında pek çok hayranı var. George Lucas’ın yarattığı fantastik uzay evreni, her yaştan ve her gruptan insanı kendine çekiyor. Dünyanın en büyük film markaları arasında yer alan Star Wars için yapılan pek çok hayran çalışması var.

Aktör Topher Grace de serinin hayranları arasında yer alıyor. Grace ve arkadaşı Jeff Yorkes, Star Wars evrenindeki bütün büyük filmlerden diyalogları ve sahneleri bir araya getirerek “Star Wars: Always” adlı 5 dakikalık bir mega fragman oluşturdu.

Fragmanda karakterlerden bahsedildiği kısımları geçmişten sahnelerle birleştiren film, Star Wars’a dair bilgileri açıklamak için eski üçlemenin (Episode IV-V-VI) seslerini kullanıyor. Karakterlerin geçmişleri ise yeni üçleme (Episode I-II-III)’den ve Rogue One ile Solo’dan görüntüler ile aktarılıyor. Anlatımın sonu ise Disney filmleri (Episode VII-IIX) ile bağlanıyor.

Grace daha önce de Star Wars Episode I-II-III’ü birleştirip 85 dakikalık tek bir film haline getirmişti. Aktör, Star Wars filmlerini kesip birleştirmeye alışkın.

Mega fragmanı aşağıda izleyebilirsiniz.