Disney, Lion King’in İkinci Filmini Yapacağını Duyurdu

Geçtiğimiz sene vizyona giren ve hayranlarını sinema salonlarına dolduran yeniden yapım The Lion King'in devam filmi geliyor. The Lion King 2'de, ilkinden farklı olarak yönetmen koltuğu bir farklı bir isme emanet ediliyor.

Disney'in 2019 yılına vizyona soktuğu yeniden yapım The Lion King, oldukça karışık eleştirilerle karşılandı. Film, eleştiriler tarafında pek de iç açıcı bir performans sergileyemese de gişe hasılatı bakımından yapımcısının yüzünü güldürdü. 260 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip olan The Lion King'in yeniden uyarlaması, toplamda 1,65 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmeyi başardı.

Gişedeki bu başarılı performansın ardından devam filminin gelmesi işten bile değildi ki öyle de oldu. We Got This Covered'da yer alan habere göre The Lion King 2'nin çalışmalarına resmen başlandı. Ancak 2019'daki uyarlamanın aksine The Lion King 2'nin yönetmenlik koltuğunda Jon Favreau oturmayacak.

The Lion King 2 geliyor

The Lion King 2'de yönetmenlik koltuğu 3 dalda Oscar kazanmayı başaran Moonlight'ın da yönetmeni olan Berry Jenkins'e emanet edilecek. 2019'daki yeniden yapımın senaryosunu kaleme alan Jeff Nathanson, ikinci filmin de senaryosunu yazacak. Filmin ne zaman gösterime gireceği, ilk filmden hangi oyuncuların bu filmde geri dönüş yapacağı ise henüz bilinmiyor.

The Lion King 2'nin hikâyesinin, Mufasa'nın kökeninin hikâyesi de dâhil olmak üzere karakterlerin mitolojisini genişleteceği söyleniyor. Tabii bunun kapsamı şu an için oldukça geniş ve belirsiz. İlerleyen dönemlerde konuyla ilgili çok daha detaylı bilgiler de ortaya çıkacaktır.

The Lion King 2, hikâyede nasıl bir seyir izleyecek olursa olsun serinin hayranlarını ve izleyicilerini mutlu etmeyi başarmalarını umuyoruz. Peki, siz 2019'daki yeniden yapım hakkında neler düşünüyorsunuz ve ikinci film hakkındaki düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.