2020 Yılında Vizyona Girecek Tüm Disney+ Orijinal İçerikleri

Disney’in kendi çevrimiçi yayın platformu Disney+ için özel içerikler üretecek. Bu içeriklerin önemli bir kısmının çıkış tarihi ise 2020 yılı olacak.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında yayın hayatına başlayan Disney+, özellikle Mandalorian dizisiyle birlikte büyük ilgi görmüştü. Yayınlandığı ülkelerde uygun fiyatı ve aile dostu içerikleriyle öne çıkan platform için üretilecek pek çok özgün içerik var.

Disney, kendisine ait pek çok marka için yeni seriler çekecek. bu seriler Star Wars, Marvel, Disney prensesleri gibi ürünlere ait olacak. Disney+’ın 2020 yılına ait orijinal içerik takvimi oldukça dolu.

2020 yılı Disney+ özgün içerikleri tam liste

İşte gelecek yıl Disney+ ekranlarında olacak olan yapımların tam listesi:

The Mandalorian 2. sezon (Star Wars)

WandaVision (Marvel)

The Falcon and the Winter Soldier (Marvel)

Star Wars: Klon Savaşları (7. Sezon)

Lizzie McGuire

Muppets Now

The Phineas & Ferb Movie: Candace Against the Universe

High School Musical: The Musical: The Series: 2. Sezon

Diary of a Future President

Short Circuit: Experimental Films

Lamp Life (Toy Story spin-off)

Timmy Failure: Mistakes Were Made

Star Girl

Penguins

Dolphin Reef

Elephant

Secret Society of Second Born Royals

Rogue Trip

Becoming

Marvel ve Star Wars hayranları unutulmayacak

Bu yapımların pek çoğu için henüz resmileşmiş bir çıkış tarihi yok. Çıkış tarihi belli olan yapımlardan en çok dikkat çekenlerden biri ise Star Wars: Klon Savaşları 7. sezon. 6 yıl önce serinin kaldığı yerden devam edecek olan yapımın ilk bölümü 17 Şubat’ta ekranlarda olacak.

The Mandalorian’ın ikinci sezonu ise 2020’nin sonlarında çıkacak. Star Wars’ı kış dönemi için kullanmayı seven Disney’in bu yapımı Kasım 2020 gibi vizyona sokması şaşırtıcı olmaz. WandaVision’ın yayın tarihinin 2020’ye çekildiğini biliyoruz ama yayın tarihini bilmiyoruz. Dizinin Dr. Strange and the Multiverse of Madness ile ilişikli olacağını bildiğimizden bu dizinin de yıl sonuna doğru çıkması şaşırtıcı olmaz. Dizi 6 bölüm olacak, MCU’nun Scarlet Witch’i ve Vision’ı dizide yer alacak.

Falcon and the Winter Soldier da bir başka mini dizi ve 6 bölüm sürecek. Yine MCU’yla ilişkili olan bu dizinin Ağustos’ta vizyonda olması bekleniyor. Dizide anlatılacak olan olaylar Avengers: Endgame sonrasında geçecek.

Pixar’ın kısa filmi Lamp Life ise Ocak ayının son gününde seyircilerle buluşacak. Bu yapımda Toy Story filmindeki Bo Peep’in 2. ve 4. filmler arasında yaşadıkları seyirciye anlatılacak. Oyuncak Hikayesi serisini sevenler bu yapımı kaçırmayacaktır.

2020 yılı içerisinde Disney’in açıklayacağı yeni seriler de olacaktır. Ayrıca yıl içerisinde platformda, platforma özel olmayan seriler de yer alacaktır. Şimdilik firmanın orijinal içerik listesi Netflix’in listesine kıyasla epey kısa olsa da elinde oldukça önemli markalar var.