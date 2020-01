Disney+, 2 Büyük Dizisinin Yayın Tarihini Öne Çekti

Henüz sınırlı sayıdaki ülkede kullanıcılara açılmış olan Disney’in yayın platformu Disney+, 2020 yılı içerisinde platforma gelecek olan yapımlarını gösteren bir video paylaştı. Paylaşılan videoda, iki yapım dikkatleri çekmeyi başardı.

En büyük Disney+ dizilerinden bir tanesi olacak olan WandaVision, normal şartlar altında 2021 yılında yayınlanacaktı. Ancak şirket, bugün yaptığı açıklamada Marvel dizilerinin yayın tarihinin 2020’ye çekildiğini duyurdu.

WandaVision’ın ne zaman yayınlanacağıyla ilgili henüz kesin bir tarih bulunmuyor ve Disney+’ın birçok hayran tarafından merakla beklenen bir diğer Marvel Dizisi Falcon and the Winter Soldier’dan önce mi sonra mı yayınlanacağı da henüz belli değil. Tabii, yüksek profilli dizilerin platforma eklenmesi doğal olarak üye sayısında da artış yaşanmasını sağlayacaktır.

Büyük yapımlar

Bu tarz dizilerin yayın tarihlerinin değiştirilmesi, Disney tarafı için oldukça makul bir hamle. 2020 senesi içerisinde Monster Inc’in spin-off’u Monsters at Work ve Lizzie McGuire yayınlanmaya başlayacak. Ancak bunlar, Star Wars ya da Marvel kadar büyük markalar değiller. Disney’e üye çekecek olan yapımlar, WandaVision gibi diziler olacaktır.

Kasım ayında yayın hayatına başlayan Disney+, Star Wars evreninde geçen The Mandalorian ile oldukça başarılı bir başlangıç yapmıştı. Ancak hem The Mandalorian hem de High School Musical: The Musical: The Series ilk sezonlarının sonuna geldi ve Disney’in 2020 yılı için göze çarpan herhangi bir büyük yapımı bulunmuyor.

Disney+, ilk 24 saatin içerisinde 10 milyon abone kazanmayı başarmış ve milyonlarca insan The Mandalorian’ı izlemeye başlamıştı. Şirket, bu rakamları henüz açıklamamış olsa da ilk senesinin sonunda çok daha fazla aboneye ulaşmayı planladığı kesin. Özellikle The Mandalorian’ın ilk sezonunun bitişiyle birlikte birçok kullanıcı Disney+’ın yeni ses getirecek büyük dizisini beklemeye başladı.