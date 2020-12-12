Disney, önümüzdeki yılın sonlarında beyaz perdede izleyiciyle buluşacak olan yeni animasyon filmi Encanto için tanıtım videosu yayınladı. Kolombiya'da geçen film, büyülü güçlere sahip olan bir aileyi konu ediniyor.

Disney Animation, Oscar ödüllü Zootropolis: Hayvanlar Şehri'nin yönetmeni Byron Howard ve yardımcı yönetmeni Jared Bush ortaklığında hayata geçirilecek yeni animasyon filmi Encanto için ilk tanıtım videosunu yayınladı.

Stüdyonun 60. uzun metrajlı filmi olacak Encanto, büyülü bir aileden gelmesine rağmen büyülü güçlerden yoksun olan Kolombiyalı bir kızı konu alıyor. Filmin hikayesi ya da oyuncuları hakkında detaylar bilinmezken Disney, filmin tanıtımı için "Encanto, sizi büyülü bir ailenin büyülü bir evde yaşadığı Kolombiya'ya götürür" ifadelerini kullandı.

Disney'yin yeni animasyon filmi Encanto için yayınlanan tanıtım videosu:

2021 yılının sonlarında izleyiciyle buluşması beklenen animasyon filminin yönetmen koltuğunda Bolt, Tangled ve Zootopia'dan tanıdığımız Byron Howard, yine Zootopia ve Penn Zero: Part-Time Hero ile bilinen Jared Bush otururken, The Exorcist ve Sweetbitter gibi dizilerle bilinen Amerikalı oyun yazarı Charise Castro Smith ise yardımcı yönetmenlik görevini üstleniyor.

Senaryosunu Charise Castro Smith ile Jared Bush'un birlikte kaleme aldığı yapım, Lin-Manuel Miranda tarafından yazılan şarkılara sahip. Filmin yapımcılığını ise Clark Spencer, Yvett Merino Flores ile birlikte üstleniyor.

İzleyicileri, büyülü bir ailenin büyülü bir evde yaşadığı Kolombiya'ya götüren film, büyülü güçlere sahip bir aileyi ve ailedeki bu güçlerden mahrum tek kişi olan evin genç kızını konu edinecek. Encanto'nun anlamının "Büyü" olduğu biliniyor.

Yayın takviminde herhangi bir değişiklik olmazsa Encanto, 24 Kasım 2021 tarihinden itibaren beyaz perdede gösterime girecek.