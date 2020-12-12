Netflix, Kirpi Sonic İçin Animasyon Dizisi Hazırlıyor

ABD merkezli medya devi Netflix, Kirpi Sonic animasyon dizisiyle video oyunu tabanlı içeriklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yeni Sonic dizisinin 2022 yılı içerisinde Netflix izleyicileriyle buluşması bekleniyor.

Oyun dünyasının en ikonik maskotlarından biri olan Kirpi Sonic, oyunlarda olduğu gibi çizgi film ve çizgi romanlarda da uzun bir geçmişe sahip. Öyle ki Sonic için bugüne kadar birbirinden farklı pek çok TV şovu ve bir de canlı aksiyon sinema filmi yapıldı. Şimdiyse yeni bir Kirpi Sonic animasyon dizisi Netflix için hazırlanıyor.

Netflix, dizinin yapımını Sonic'in yapımcısı Sega, birbirinden farklı birçok çocuk programına imza atan Wildbrain ve Ben 10, Generator Rex ve Zak Storm'un yapımcılığını üstlenen Man of Action ile birlikte ortaklaşa yürütüyor yürütüyor.

Yeni dizide modern Sonic tasarımı kullanılacak:

Yeni Sonic dizisinde neler göreceğimiz hakkında çok fazla bilgi olmasa da Netflix'in NX Twitter'dan paylaşıp daha sonra sildiği tanıtım görüntüsü, Sonic Mania gibi oyunlarda yer alan daha tombul ve daha sert "klasik Sonic"in aksine modern 3D Sonic tasarımının bir silüetini gösteriyor. Bu da dizide Sonic Boom spin-off oyunlarına ve TV dizisine benzer karakter tasarımlarıyla karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.

Kirpi Sonic'in aynı adı taşıyan canlı aksiyon sinema filmi bu yılın başında sinemalarda izleyiciyle buluşmuştu. Sega ve Paramount Pictures yapımcılığında çekilen ve 14 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren film, en yüksek açılış yapan video oyunu uyarlaması filmi olmuştu.

Yeni Sonic dizisiyle birlikte Netflix, video oyun tabanlı içeriklerine bir yenisini daha eklemiş olacak. Şirket, daha önceleri Assassin's Creed, Splinter Cell ve Resident Evil serileri için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Dizinin 2022 tarihinde Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.