Disneyland deyince aklınıza ne geliyor? Mickey Mouse, eğlenceli oyunlar, bitmeyen bir neşe değil mi? Ancak pek çok kişinin bilmediği bir detay var ki o da Disneyland’ta 200 yabani kedinin dolaştığı.

Peki sizce çocukların ve ailelerin saatlerce zaman geçirdiği bu yerde 200 yabani kedinin ne işi var?

Bunun tarihi epeyce eskilere dayanıyor.

Disneyland'ın kedilerle olan hikâyesi

Disneyland, 1955’te açıldığında Uyuyan Güzel Kalesi’nin bir cazibe merkezi olması hedefleniyordu. Herkesin ilgi odağı olması beklenen merkezin yapılışında pek de beklenmeyen bir şeyle karşılaşıldı.

Çok sayıda yabani kedi, inşaata yuva kurmuştu ve beraberinde pireleri de getirmişlerdi. Tepki çekmemek adına da bu kedilere bir çözüm bulunması gerekiyordu.

Disneyland yönetimi, çözümü kedileri işe almakta buldu.

200 yabani kedi artık Disneyland’ın bünyesindeydi. Bakımları, yemekleri karşılanıyordu. Ve aslında kediler işe de yaradılar.

Disneyland’ın açık hava parkı olduğunu düşündüğümüzde farelerin de cirit atabileceği aşikâr. Tam olarak da öyle oldu ve artık bu 200 yabani kedi, parkı fare istilasından koruyor.

Tabii ki ziyaret edenler gün içerisinde bu kedileri görmemiş de olabilir çünkü onlar geceleri avlanmaya çıkıyorlar.

Peki neden yabani kedi?

Vahşi kedilerin doğaları gereği insanlarla pek işleri yok. Özellikle haşere konusunda da birçok ilaçlama yönteminden daha başarılılar.

Avlanmadıkları zamanlarda aç kalmamaları için de parkın birçok yerine beslenme istasyonları konumlandırılmış.

Ayrıca kedilerin bakımları da ihmal edilmiyor. Kedi popülasyonunu kontrol altında tutabilmek için kediler kısırlaştırılmış ve alana bu şekilde bırakılmış. Arazi içerisinde doğan, -kısırlaştırılması olmamış veya gözden kaçmış kedilerin yavruları- kediler de aynı bakıma alınıyor.

Ziyaret ederseniz beslenme istasyonlarının yakınlarında onlardan birkaçını görebilirsiniz.

Aslında bu durumun farkında olan ziyaretçiler, kedilere yoğun ilgi gösteriyor. Fotoğrafını çekenler, isim koyanlar bile var.

Disneyland yönetimi de bunu olumlu karşılayarak hem parkın ekoloji dengesini koruyor hem de kedilerin ününü destekliyorlar.

Onlar için web sitesi, Instagram hesabı olduğu gibi Disneyland’ın kedilerini temsil eden tişörtler bile satılıyor.

Gidip gören varsa yorumlara bekliyoruz.

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