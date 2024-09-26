Kedilerin geceleri bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle oradan oraya koşturduğuna şahit olmuşsunuzdur. Peki bunu neden yapıyorlar?

Sevimli dostlarımız kedilerin ilginç bulduğumuz ve sebebini merak ettiğimiz bazı davranışları olabiliyor.

Bunlardan biri de gece birden yüklenmiş gibi enerjik bir yapıya bürünmeleri ve evin her tarafına doğru koşmaya başlamaları.

Nedenlerine eğilmeden önce bilmeliyiz ki kediler, 'nocturnal' yani gece hayvanlarıdır.

Sevimli dostlarımızın gün içerisinde en aktif oldukları zaman, sabahın erken saatleri ve akşamın geç saatleridir. Bu davranış da aslında vahşi atalarından kalma bir avlanma stratejisidir.

Küçük kemirgenler ve diğer avlar genellikle gece aktif olur, bu yüzden kediler de avlanmak için geceleri daha tetikte olurlar.

Tabii bütün gün uyumanın da büyük bir etkisi var.

Çünkü gün içerisinde depoladıkları enerjiyi bir şekilde atmaları gerekiyor. Bir kedi günde ortalama 12-16 saat uyuyabilir. Genellikle gündüz uyumayı tercih ederler ve bu da gece olduğunda enerjilerinin tavan yapmasına neden olur.

Kedinizle gün içerisinde vakit buldukça oyun oynamak ve enerjisini atmasını sağlamak, onun gece daha sakin olmasını sağlayabilir.

Kaynaklar: WebMD, WhyCatWhy

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