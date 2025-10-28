Tümü Webekno
Süper Kahramanları Yönettiğimiz Dispatch'in Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Eski Telltale geliştiricilerinin tıpkı Telltale zamanlarındakiyle aynı formattaki yeni oyunları Dispatch'e dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Eski Telltale geliştiricilerinin imzasını taşıyan ve merakla beklenen anlatı odaklı macera oyunu Dispatch, nihayet oyuncularla buluştu. Alışılmış süper kahraman hikâyelerinin dışına çıkarak farklı bir temayı benimseyen bu yapım, hem Telltale tarzı seçim odaklı hikâye anlatımını sevenleri hem de mizah dolu bir macera arayanları hedefliyor.

Seçimlerinizin, yönettiğiniz uyumsuz kahraman ekibinin ve tüm şehrin kaderini belirleyeceği bu eşsiz deneyim hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu içerikte sizler için bir araya getirdik.

Dispatch konusu

Dispatch

Dispatch, oyuncuyu eski bir süper kahraman olan Robert Robertson, namıdiğer "Mecha Man" rolüne sokuyor. Baş düşmanıyla girdiği savaşta imzası olan meka zırhını kaybeden Robert, süper kahramanlığı bırakmak ve bir sevk merkezinde (dispatch center) dispeçer olarak çalışmak zorunda kalıyor.

Oyundaki temel göreviniz, "uyumsuzlar" olarak adlandırılabilecek işlevsiz bir süper kahraman ekibini yönetmektir. Şehirdeki acil durumlara hangi kahramanı göndereceğinize karar verirken, onların yeteneklerini, zayıflıklarını ve bekleme sürelerini (cooldown) stratejik olarak yönetmeniz gerekir. Bu süreçte hem kahramanlarla kişisel ilişkilerinizi dengelemeye hem de kendi kahraman olma arayışınızı sürdürmeye çalışırsınız.

Dispatch nasıl bir oyun?

Dispatch

Dispatch, AdHoc Studio tarafından geliştirilen bir macera oyunudur. The Wolf Among Us ve Tales from the Borderlands gibi oyunların arkasındaki geliştiricilerin elinden çıktığı için, "seçimlerin önemli olduğu" hikâye odaklı bir yapıya sahiptir.

Oyun, klasik bir Telltale oyununa benzer şekilde diyalog seçimleri ve karakter ilişkileri üzerine kuruludur ancak buna ek olarak, kahramanları görevlere atadığınız stratejik bir yönetim katmanı ve hackleme mini oyunları gibi oynanış mekanikleri de içerir.

Dispatch çıkış tarihi

Dispatch

Dispatch, bölümler halinde yayınlanan bir oyundur. Oyun toplam sekiz bölümden oluşmakta fakat bölümler zamanla yayımlanacaktır.

  • 1. ve 2. Bölüm: 22 Ekim 2025
  • 3. ve 4. Bölüm: 29 Ekim 2025
  • 5. ve 6. Bölüm: 5 Kasım 2025
  • 7. ve 8. Bölüm: 12 Kasım 2025

Dispatch hangi platformlarda var?

Dispatch

  • PC
  • PlayStation 5

Dispatch fiyatı ne kadar?

Dispatch

Platform Fiyat
Steam (PC) 14.99$
PlayStation Store (PS5) 1.499 TL

Dispatch sistem gereksinimleri

Dispatch

Minimum Önerilen
İşlemci Intel(R) Core(TM) i5-6402p / AMD Ryzen 5 1600 Intel(R) Core(TM) i5-7400 / AMD Ryzen 5 2600
Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX960 / AMD Radeon RX560 NVIDIA GTX 1050 / AMD Radeon RX 580
DirectX Sürüm 11 Sürüm 11
RAM 2 GB 16 GB
Depolama 25 GB kullanılabilir alan 25 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) veya daha yenisi Windows 10 (64-bit) veya daha yenisi
