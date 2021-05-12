Skeebdo ile Dizi ve Filmlerdeki Yabancı Kelimeleri Öğrenin

Skeebdo, 200 binden fazla film ve dizi arasından dilediğinizi seçip bu yapımlarda geçen kelimeleri son derece basit bir şekilde öğrenmenizi sağlar. 40 bine yakın kelime ve deyim öğretmeyi hedefleyen uygulama, kelimelerin telaffuzunu ve ne anlama geldiklerini öğrettikten sonra kullanıcılarını, seviye atlayabilmeleri için minik bir teste tabi tutuyor.

Dizi ve filmleri İngilizce öğretme üzerine tekniklerle birleştiren uygulamalar sağ olsun, artık İngilizce öğrenmek ve öğrendiklerimizi pekiştirmek çok daha kolay bir hal aldı. Bu uygulamalar sayesinde hem istediğimiz filmden favori sahnelerimizi seçebiliyor hem de o sahnelerde konuşulan kelimelerin anlamlarını tek tek öğrenebiliyoruz.

İsviçre - Macaristan merkezli şirket Skeebdo, tam olarak bu amaç için tasarlanmış bir uygulama. Uygulama sayesinde 200 binden fazla dizi ve film arasından dilediğinizi seçip istediğiniz bölümde bahsi geçen 40 bine yakın kelime ve deyimleri diğer anlamlarıyla birlikte öğrenebiliyorsunuz.

Macaristan’da Yılın Girişimci Ödülü’ne layık görülen Skeebdo’nun amacı, İngilizce öğrenmeyi sıkıcı bir görev olmaktan çıkarıp son derece modern ve eğlenceli bir hale getirmek. Bunun için de uygulamanın en büyük mottosu Netflix & Learn yani Netflix & Öğren olmuş. 16 - 45 yaş aralığında bulunan herkes uygulamayı rahatça kullanıp kendi belirlemiş olduğu kelimeleri anlamları ve okunuşlarıyla birlikte öğrenebiliyor.

Skeebdo üzerinden Netflix de dahil olmak üzere birçok platformda yayınlanan film ve dizilere ulaşabilirsiniz. Uygulamanın diğer amaçlarından biri de olabildiğince kısa sürede, kullanıcıyı fazla oyalamadan kelime öğretmeye çalışmak. Bu yüzden de hem uygulamayı kullanmak kolay hem de kısa bir süre içerisinde en az 5 kelimeyi anlamlarıyla birlikte görüntülemek son derece basit.

Diyelim ki sıkı bir Peaky Blinders hayranısınız ve dizide en çok kullanılan kelimelere aşina olmak istiyorsunuz. Skeebdo, dizide en çok kullanılan kelimeleri sizin için seçiyor ve anlamlarıyla birlikte öğretiyor. Üstelik bu kelimelerin zorluğunu da sizin İngilizce seviyenize göre belirliyor.

Peki Skeebdo nasıl çalışıyor? Skeebdo uygulamasını ilk indirdiğiniz zaman sizi deneme tarzında bir teste tabi tutuyorlar. İlk olarak hangi tür filmle ilgilendiğinizi işaretliyorsunuz. Diyelim aksiyon türünü işaretlediniz, karşınıza Dark Knight dahil olmak üzere birden fazla aksiyon temalı film çıkıyor. Bu filmler arasında seçim yapıyorsunuz ve karşınıza film içerisindeki konuşmalarda geçen kısa bir kelime listesi çıkıyor. Ezberlemek istediğiniz kelimeleri seçtikten sonra hem bu kelimelerin nasıl okunduğunu, hem de İngilizce dilinde anlamlarını öğrenmiş oluyorsunuz.

Telaffuzları ve anlamları öğrendikten sonra öğrendiklerini pekiştirmek için kısa bir teste tabii tutuluyorsunuz. Burada size verilen kelimelerle anlamlarını eşleştirip, görevi tamamlamanız gerekiyor. Testi geçtikten sonra yıllık ne kadar kelime öğrenmek istediğinizi planlayıp, e-posta adresinizle kayıt olduktan sonra İngilizce kelime öğrenmeye hızlı bir şekilde adım atabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra da istediğiniz filmi, diziyi ya da videoyu aratıp, kendi belirlediğiniz hedeflerle kelimeleri öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Skeebdo uygulamasını iOS üzerinden indirmek için buraya, Google Play Market üzerinden indirmek için de buraya tıklayabilirsiniz.