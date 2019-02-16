Dizüstü Bilgisayarınızın Performansını Artıracak 4 Yöntem

Yıllar geçtikçe performansında düşmeler gördüğünüz dizüstü bilgisayarınızın performansını bazı ince dokunuşlarla artırmanız mümkün.

Dizüstü bilgisayarlarımızın performans düşüşü zaman zaman canımızı sıkabiliyor ve biz de kendimizce buna önlemler almaya çalışıyoruz. İşte Windows 10 yüklü cihazlarınızı optimize etmenizi sağlayacak yöntemler:

1. Bilgisayarınızı temizleyin

Bu yöntem cihazınızın kaç yaşında olduğuna, ne zaman aldığınıza veya en son ne zaman temizlediğinize göre değişir ancak dizüstü bilgisayarınızı yatakta kullanıyorsanız ara ara cihazınızın içini temizlemeniz oldukça faydalı olacaktır. Yavaşlamanın sebebini bulmak için menü çubuğu üzerinde sağ tıklayarak görev yöneticisini açıp, performans sekmesine gelerek toz tutan donanımın CPU mu, hard disk mi yoksa RAM mi olduğunu görebilisiniz.

2. Cihazınızın donanımlarını kontrol edin

Birçok şeyde olduğu gibi dizüstü bilgisayarınızın donanımlarının da bir ömrü var ancak bunların ömrünü uzatmak biraz da kullanıcıya bağlı. Burada üç potansiyel çözüm var. İlki disk birleştirme ki bunu Windows genellikle arka planda hallediyor. İkincisi kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak. Üçüncüsü, belki de en önemlisi eski HDD'nizi SSD ile değiştirmek.

3. Gereksiz uygulamaları kaldırın

Aynı işlevi gören birden çok uygulama varsa, mesela birden çok medya oynatıcı gibi, bunlardan kullanmadıklarınızı kaldırın. Her gün kullanmadığınız uygulamaların otomatik güncelleme özelliğini kapatın ve görev yöneticisinden başlangıç sekmesine gelerek, başlangıçta açılan ve kullanmadığınız programları etkisiz hale getirin.

4. Anti virüs programı indirin

Google’dan arayarak ücretli veya ücretsiz anti virüs programları indirip, cihazınızı düzenli olarak taratabilirsiniz.

Tüm bunlar işe yaramıyorsa belki de artık yeni bir dizüstü bilgisayar almanızın zamanı gelmiştir.

Windows düzenli olarak kendisini optimize etse de kullanıcılar olarak sizler de bu tarz ufak dokunuşlarla cihazınızın performansını artırabilir veya düşmesini engelleyebilirsiniz.