Yılların Problemi, Touchpadlerin Bozulmasına Çözüm Bulundu!

Yeni eski fark etmeksizin bütün bilgisayarların sorunu olan, laptop kullanıcılarını çileden çıkartan touchpadlerin bozulması sorununa, büyük oranda çare bulunmuş gibi gözüküyor. Donanımsal bir problem gibi gözükmesine rağmen doğru yazılımsal çözümlerle de sorun ortadan kaldırılabiliyor.

Yıllardır laptop kullanıcılarının en büyük problemlerinden biri olan touchpad panelinin bozulması oldukça sinir bozucu olsa da yapılan güncellemelerle yazılımsal olarak tamir edilmesi bazı bilgisayarlar için mümkün olarak gözüküyor.

Eğer bu probleme sahipseniz çözüm için bilgisayarınız yeni veya eski olması, pahalı veya ucuz olması fark etmiyor. Kullandığınız touchpad sürücüsünü değiştirmeniz bu problemi gidermenize yardımcı olabilir. Bu işlemi yapmanız biraz uğraştırıcı olsa da problemi gidermeye değecektir.

Bu problemi gidermek için kullanılan 2 farklı sürücü var. Bu sürücülerin asıl amacı farklı olsa da, aşağıda belirtilen bilgisayar modellerinde touchpad’inizin çalışmasını sağlayacaktır. Bunlardan biri Elan Driver diğeri ise Synaptics Driver. Hangisini kullanmanız gerektiğini anlamak için bilgisayarınızda kontrol panelinize giderek cihaz yöneticisinden bu iki sürücüden birini görmeniz gerkiyor. Eğer cihazınız bunlardan birini kullanmanıza izin vermiyorsa, bu süreç size yardım etmeyecektir.

Yapılması Gereken Talimatlar:

Bu sürücülerden bilgisayarınıza uygun olanı indirin. İndirdiğiniz sürücüyü çalıştırın. Cihaz yöneticisine girin ve indirdiğiniz sürücüye sağ tıklayın. Sürücüyü güncelleyin, bilgisayarda çalıştırın ve sürücüyü seçin. Elan Driver için ETD.inf, Synaptics driver için SynPD.inf şıklarını işaretleyin. Yeniden başlatın.

Bu işlemlerle beraber touchpadinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıda belirtilen videoyu izleyebilirsiniz.

İşte Bu Sürücüleri Kullanabileceğiniz Bazı Bilgisayarlar: