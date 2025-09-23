DJI, Şimdiye Kadarki En Hafif Aksiyon Kamerası Osmo Nano’yu Tanıttı

DJI, giyilebilir yapısıyla öne çıkan yeni aksiyon kamerası Osmo Nano’yu tanıttı. Hafifliği sayesinde farklı alanlara kolaylıkla adapte olabiliyor.

DJI, giyilebilir tasarımıyla öne çıkan yeni aksiyon kamerası Osmo Nano’yu duyurdu. Şirketin şimdiye kadarki en hafif modeli olan cihaz, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayacak özelliklerle geliyor.

Osmo Nano sadece 52 gram ağırlığında. Küçük boyutları sayesinde kask, şapka, boyun askısı ya da hatta evcil hayvan tasmalarına bile takılabiliyor. Çift taraflı manyetik yapısı sayesinde kolayca monte edilebilen kamerada 1/1.3 inçlik bir sensör bulunuyor. Bu sensör, 13.5 stop’a kadar dinamik aralık sunarken yeni görüntü işlemcisiyle birlikte 4K 60 FPS video çekimi ve 4K 120 FPS ağır çekim desteği veriyor.

Osmo Nano özellikleri

Osmo Nano, 143 derecelik geniş açıyla çekim yapabiliyor ve 10-bit D-Log-M desteği sayesinde renk düzenleme konusunda esneklik sunuyor. SuperNight Mode düşük ışıkta daha net görüntüler sağlarken, Horizon Balancing ve RockSteady 3.0 özellikleri titreşimi azaltarak daha sabit çekimler yapılmasına yardımcı oluyor.

Kamera 10 metreye kadar suya dayanıklı. Aynı zamanda Vision Dock aksesuarıyla birlikte kullanıldığında IPX4 sıçrama direncine sahip oluyor. Bu dock, hızlı şarj imkânı, veri aktarımı ve daha uzun süreli kayıt avantajı sağlıyor.

Osmo Nano, çift mikrofon sistemi ve OsmoAudio Direct Connection desteğiyle kablosuz mikrofon kullanımına da açık. El hareketiyle kontrol, ön-kayıt ve otomatik kayıt aralıkları gibi ek fonksiyonlar da dikkat çeken diğer özellikler arasında.

DJI Osmo Nano’nun 64 GB’lık modeli 279 euro, 128 GB’lık modeli ise 309 euro fiyatla satışa sunuldu. ND filtre seti, hızlı çıkarılabilir montaj aparatı ve manyetik kafa bandı gibi ek aksesuarlar ise kullanıcıların tercihine bırakıldı.