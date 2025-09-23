Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

DJI, Şimdiye Kadarki En Hafif Aksiyon Kamerası Osmo Nano’yu Tanıttı

DJI, giyilebilir yapısıyla öne çıkan yeni aksiyon kamerası Osmo Nano’yu tanıttı. Hafifliği sayesinde farklı alanlara kolaylıkla adapte olabiliyor.

DJI, Şimdiye Kadarki En Hafif Aksiyon Kamerası Osmo Nano’yu Tanıttı
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

DJI, giyilebilir tasarımıyla öne çıkan yeni aksiyon kamerası Osmo Nano’yu duyurdu. Şirketin şimdiye kadarki en hafif modeli olan cihaz, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayacak özelliklerle geliyor.

Osmo Nano sadece 52 gram ağırlığında. Küçük boyutları sayesinde kask, şapka, boyun askısı ya da hatta evcil hayvan tasmalarına bile takılabiliyor. Çift taraflı manyetik yapısı sayesinde kolayca monte edilebilen kamerada 1/1.3 inçlik bir sensör bulunuyor. Bu sensör, 13.5 stop’a kadar dinamik aralık sunarken yeni görüntü işlemcisiyle birlikte 4K 60 FPS video çekimi ve 4K 120 FPS ağır çekim desteği veriyor.

Osmo Nano özellikleri

djı1

Osmo Nano, 143 derecelik geniş açıyla çekim yapabiliyor ve 10-bit D-Log-M desteği sayesinde renk düzenleme konusunda esneklik sunuyor. SuperNight Mode düşük ışıkta daha net görüntüler sağlarken, Horizon Balancing ve RockSteady 3.0 özellikleri titreşimi azaltarak daha sabit çekimler yapılmasına yardımcı oluyor.

Kamera 10 metreye kadar suya dayanıklı. Aynı zamanda Vision Dock aksesuarıyla birlikte kullanıldığında IPX4 sıçrama direncine sahip oluyor. Bu dock, hızlı şarj imkânı, veri aktarımı ve daha uzun süreli kayıt avantajı sağlıyor.

djı2

Osmo Nano, çift mikrofon sistemi ve OsmoAudio Direct Connection desteğiyle kablosuz mikrofon kullanımına da açık. El hareketiyle kontrol, ön-kayıt ve otomatik kayıt aralıkları gibi ek fonksiyonlar da dikkat çeken diğer özellikler arasında.

DJI Osmo Nano’nun 64 GB’lık modeli 279 euro, 128 GB’lık modeli ise 309 euro fiyatla satışa sunuldu. ND filtre seti, hızlı çıkarılabilir montaj aparatı ve manyetik kafa bandı gibi ek aksesuarlar ise kullanıcıların tercihine bırakıldı.

DJI, Rekor Pil Ömrüne Sahip Yeni Mini 5 Pro'yu Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı DJI, Rekor Pil Ömrüne Sahip Yeni Mini 5 Pro'yu Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı
DJI, İlk 360 Derece Çekim Yapabilen Kamera Modeli Osmo 360’ı Tanıttı DJI, İlk 360 Derece Çekim Yapabilen Kamera Modeli Osmo 360’ı Tanıttı
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim