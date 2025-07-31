Aksiyon kameraları artık yalnızca tek bir çekim odağıyla sınırlı değil. 360 derece video teknolojisi, içerik üreticilerine daha geniş bir perspektif sunuyor. Bu alandaki rekabet giderek artarken, üreticiler de yeni çözümlerle pazarda yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

DJI, sonunda 360 derece çekim yapabilen ilk aksiyon kamerasını tanıttı: Osmo 360. Yüksek çözünürlüklü video kayıt özelliği ve hafif tasarımıyla dikkat çeken bu yeni model, DJI’ın aksiyon kamerası dünyasındaki yaklaşımını da değiştiriyor. Daha önce geleneksel çekim odaklı modellerle karşımıza çıkan şirket, Osmo 360 ile tamamen 360 derece içerik üretimine yönelmiş durumda.

Osmo 360, 8K çözünürlükte saniyede 50 kare hızında video kaydı yapabiliyor. Bu da onu, performans anlamında rakiplerinin bir adım önüne taşıyor diyebiliriz.

DJI Osmo 360 özellikleri

DJI Osmo 360, 360 derece video ve fotoğraf çekimi için geliştirilmiş teknik donanımlarla geliyor. Yüksek çözünürlüklü kayıt seçenekleri ve dahili depolama gibi temel özellikler, cihazın kullanım alanını genişletiyor. İşte Osmo 360'ın öne çıkan özellikleri:

8K çözünürlükte 30fps, 6K'da 60fps ve 4K çözünürlükte 100fps video kaydı

Tek lensle 4K/120fps kayıt desteği

1 inçlik kare HDR sensörler

1.950 mAh kapasiteli pil ile 8K/30fps modunda 100 dakikaya kadar kesintisiz çekim

183 gram ağırlığında kompakt ve hafif tasarım

360 derece fotoğraflarda 120 MP, HDR modda 30 MP çözünürlük

105 GB dahili depolama alanı

DJI’ın kablosuz mikrofonlarıyla doğrudan bağlantı ve iki ayrı ses kanalı kaydı desteği

Kameranın ABD’de ne zaman satışa çıkacağı şimdilik net değil. Avrupa’da standart versiyon 479,99 euro, aksesuarların da dahil olduğu Adventure Combo paketi ise 629,99 euro fiyatla satışa sunulacak. Kanada’da fiyatlar sırasıyla 430 ve 580 dolar olarak belirlenmiş. ABD’de ise fiyatların sırasıyla 549,99 dolar ve 699,99 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.