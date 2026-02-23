DJI'ın Çok Beklenen Kamerası Osmo Pocket 4, Kanlı Canlı Görüntülendi [Video]

DJI'ın vlogger ve içerik üreticileri tarafından çok beklenen yeni kamerası Osmo Pocket 4, kanlı canlı görüntülendi. İşte cihaz hakkında tüm bildiklerimiz.

Özellikle drone’ları ile öne çıkan bir marka olmayı başaran DJI, aynı zamanda kamera modelleriyle de dikkat çekmeyi başarıyordu. Küçük OSMO Pocket kameraları büyük ilgi gören şirketin bir süredir bu seriye yepyeni bir ürün ekleyeceği söylentileri vardı ve bu durum kullanıcıları heyecanlandırıyordu.

Şimdi ise DJI Osmo Pocket 4 ismini alması beklenen yeni kamerayla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Kamera, paylaşılan bir video ile kanlı canlı görüntülendi. Video Osmo Pocket 4’e şimdiye kadarki en net bakışı atmamızı sağladı.

DJI Osmo Pocket 4 böyle gözükebilir

Osmo Pocket 3 modeli çıkalı 3 yıl olduğu için yeni nesil artık sabırsızca bekleniyor. Normalde sızıntılar yeni cihazın ikincil bir zoom kamerasına sahip çift lensli bir tasarımla geleceğini söylemişti. Ancak video tek lensli, oldukça tanıdık bir tasarım gösterdi. Buna rağmen ciddi yenilikler de var. Çift lensli tasarımı ayrı Pro bir modelde görebiliriz.

Pocket 4 olduğu söylenen bu ürüne baktığımızda daha uzun bir gövde, gizemli bir C düğmesi, zoom butonu görüyoruz. Katlanabilir ekran ve üst kısımdaki genel gimbal kurulumu değişmemiş gibi. En önemlisi ise gimbal eklemlerinden birine takılı bir LED ışık var. Böyle bir şeyi önceki modelde görmemiştik.

Yazılım tarafına bakacak olursak fotoğraf çekimi için yeni bir "SuperPhoto" 33MP modu görüyoruz. Bunlar dışında cihazda 1 inçlik kamera sensörü bulunacağı, 4K 240 FPS kayıt yapabileceği, daha büyük bir pille geleceği, 550-700 dolar arası bir fiyatla satışa sunulacağı da söyleniyor. Ne zaman çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.