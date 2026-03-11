DLSS 4.5 Dinamik Multi Frame Gen Geliyor: Çıkış Tarihi Açıklandı!

NVIDIA, DLSS 4.5 Dinamik Multi Frame Generation teknolojisinin oyunculara sunulacağı tarihi açıkladı.

NVIDIA, oyuncuların merakla beklediği DLSS 4.5 güncellemesi için resmî tarihi açıkladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni nesil Dynamic Multi Frame Generation teknolojisi, 31 Mart tarihinde kullanıma sunulacak.

DLSS 4.5 güncellemesi, NVIDIA’nın yapay zekâ destekli görüntü yükseltme ve kare üretimi teknolojilerinde önemli bir adım. Güncelleme kapsamında hem güncellenmiş kare üretim modeli hem de Super Resolution için ikinci nesil transformer modeli bir araya getirilecek ancak yeni özellikler ilk etapta yalnızca RTX 50 serisi ekran kartlarında kullanılabilecek.

31 Mart'ta kullanıma sunulacak

Yeni sistem, mevcut Multi Frame Generation teknolojisinin daha gelişmiş bir versiyonu olacak. Mevcut sistemde kare üretimi sabit katsayılarla çalışıyor, kullanıcılar genellikle 2X, 3X veya 4X gibi belirli seçenekler arasından seçim yapıyor. Dynamic Multi Frame Generation ise bu yaklaşımı değiştirerek daha akıllı bir yöntem kullanıyor.

Bu yeni model, oyun sahnesindeki yükü ve monitörün yenileme hızını analiz ederek kare üretim oranını gerçek zamanlı olarak otomatik ayarlıyor. Böylece gereksiz kare üretimi azaltılırken, özellikle 120 Hz, 144 Hz ve 240 Hz gibi yüksek yenileme hızına sahip ekranlarda daha stabil ve akıcı bir oyun deneyimi hedefleniyor.