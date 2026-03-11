Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! İlk kez ING'li olanlara fırsat!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

DLSS 4.5 Dinamik Multi Frame Gen Geliyor: Çıkış Tarihi Açıklandı!

NVIDIA, DLSS 4.5 Dinamik Multi Frame Generation teknolojisinin oyunculara sunulacağı tarihi açıkladı.

DLSS 4.5 Dinamik Multi Frame Gen Geliyor: Çıkış Tarihi Açıklandı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA, oyuncuların merakla beklediği DLSS 4.5 güncellemesi için resmî tarihi açıkladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni nesil Dynamic Multi Frame Generation teknolojisi, 31 Mart tarihinde kullanıma sunulacak.

DLSS 4.5 güncellemesi, NVIDIA’nın yapay zekâ destekli görüntü yükseltme ve kare üretimi teknolojilerinde önemli bir adım. Güncelleme kapsamında hem güncellenmiş kare üretim modeli hem de Super Resolution için ikinci nesil transformer modeli bir araya getirilecek ancak yeni özellikler ilk etapta yalnızca RTX 50 serisi ekran kartlarında kullanılabilecek.

31 Mart'ta kullanıma sunulacak

2

Yeni sistem, mevcut Multi Frame Generation teknolojisinin daha gelişmiş bir versiyonu olacak. Mevcut sistemde kare üretimi sabit katsayılarla çalışıyor, kullanıcılar genellikle 2X, 3X veya 4X gibi belirli seçenekler arasından seçim yapıyor. Dynamic Multi Frame Generation ise bu yaklaşımı değiştirerek daha akıllı bir yöntem kullanıyor.

Bu yeni model, oyun sahnesindeki yükü ve monitörün yenileme hızını analiz ederek kare üretim oranını gerçek zamanlı olarak otomatik ayarlıyor. Böylece gereksiz kare üretimi azaltılırken, özellikle 120 Hz, 144 Hz ve 240 Hz gibi yüksek yenileme hızına sahip ekranlarda daha stabil ve akıcı bir oyun deneyimi hedefleniyor.

Steam, 2025 Yılına Yönelik Verileri Açıkladı: İndirilen Veri Miktarı 100 Exabyte'ı Aştı! Steam, 2025 Yılına Yönelik Verileri Açıkladı: İndirilen Veri Miktarı 100 Exabyte'ı Aştı!
660 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin) 660 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Nvidia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com