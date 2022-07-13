En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'a son saatlerde erişim sorunları yaşayan çok sayıda kişi var. Bu durum, platformun Down Detector sayfasına da yansımış durumda.

Sosyal medya denildiği zaman özellikle belli bir yaş grubunun aklına ilk gelen isim Instagram. Çevrmiçi fotoğraf ve video paylaşım için kullanılan platform çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahip ve yaptıklarıyla Google gibi devlerin bile dikkatini çekmeyi başarıyor.

Öte yandan Instagram zaman zaman da erişim zorluğu ya da çökme gibi sorunlarla gündeme geliyor. Bugün da özellikle son birkaç saatte çok sayıda kullanıcı Instagram akışının yenilenmediğini ya da doğrudan mesaj özelliğini kullanmakta sorun olduğu gördü. Haliyle herkes "Instagram çöktü mü?" diye düşünüyor.

Instagram'dan henüz bir açıklama yok

Günün en sık karşılaşılan hatası "akış yenilenemedi" hatası olarak göze çarpıyor. Bu hatada Instagram'a giriş yapsanız bile ne ana sayfanızda ne de keşfette sayfanızdaki veriler yenilenmez. Bu hatayı genelde tünellerde, metrolarda ya da açık denizlerde, internete erişim sağlayamadığımızda alıyoruz.

Normal şartlar altında bu hatayı alıyorsanız bağlantınızda bir sorun olduğu anlamına geliyor olsa da, Down Detector sitesine baktığımızda Instagram'a yönelik şikayetlerin oldukça artmış olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak milyonlarca kullanıcıya sahip olan platformun zaman zaman yaşadığı ufak çaplı teknik sorunlardan biri ile karşı karşıya olabiliriz.

Sorunun ne zaman düzeleceği ile ilgili bir açıklama bulunmuyor olsa da, gelen şikayetlerin azalmış olmasından yakın zamanda bağlantı probleminin ortadan kalkacağını öngörebiliriz. Konuyla ilgili bir gelişme olması durumunda yeni bilgileri de sizlerle paylaşacağız.