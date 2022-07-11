Instagram, kullanıcıların YouTube ve Twitch gibi platformlarda olduğu gibi masaüstü sürüm üzerinden canlı yayın yapılmasını sağlayan yeni özelliğini kullanıma sundu. Instagram Live Producer isimli özellik, kullanıcılara bambaşka bir deneyim sunacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcılar için devrim niteliğinde olan yeni bir özelliğini kullanıma sundu. "Instagram Live Producer" isimli bu özellik, kullanıcıların artık masaüstü sürüm üzerinden canlı yayın yapabilmelerine imkan tanıyacak. Instagram, bu özellik sayesinde Twitch ve YouTube gibi canlı yayınların yapıldığı platformlara rakip oldu.

Instagram Live Producer, yalnızca canlı yayın yapılmasını sağlayan bir özellik değil. Kullanıcılar, bu özellik ile harici kamera ve mikrofonlar kullanabilecek, canlı yayınları için başlangıç ve bitiş klipleri oluşturabilecekler. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, Instagram Live Producer'ın geniş kapsamlı bir canlı yayın aracı olarak hizmet vereceğini söyleyebiliriz.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Instagram'ın resmi internet sitesindeki blog gönderisinde, Instagram Live Producer'ın teknik özelliklerine de yer veriliyor. Bu bağlamda; canlı yayınların 720p @ 30fps olarak yapılabileceğini, ses kalitesinin ise 256 Kbps'ye kadar bit hızını desteklediğini görüyoruz. Peki Instagram Live Producer nasıl kullanılır?

Instagram Live Producer nasıl kullanılır?

Adım #1: Streamlabs, OBS veya Streamyard uygulamalarından birini indirin.

Streamlabs, OBS veya Streamyard uygulamalarından birini indirin. Adım #2: İndirdiğiniz canlı yayın uygulamasını çalıştırın.

İndirdiğiniz canlı yayın uygulamasını çalıştırın. Adım #3: Instagram'a web sürüm üzerinden giriş yapın.

Instagram'a web sürüm üzerinden giriş yapın. Adım #4: "Yeni gönderi oluştur"a tıklayın.

"Yeni gönderi oluştur"a tıklayın. Adım #5: Canlı'yı seçin.

Canlı'yı seçin. Adım #6: Yayınınıza isim verdikten sonra "Next"e tıklayın.

Yayınınıza isim verdikten sonra "Next"e tıklayın. Adım #7: Yönlendirildiğiniz sayfadaki yayın URL'si ile yayın anahtarını kopyalayın.

Yönlendirildiğiniz sayfadaki yayın URL'si ile yayın anahtarını kopyalayın. Adım #8: Yaptığınız kopyalamayı Streamlabs, OBS veya Streamyard uygulamalarındaki ilgili bölüme yapıştırın. (Instagram, hangi uygulamayı kullandığınıza göre size talimatları gösteriyor.)

Yaptığınız kopyalamayı Streamlabs, OBS veya Streamyard uygulamalarındaki ilgili bölüme yapıştırın. (Instagram, hangi uygulamayı kullandığınıza göre size talimatları gösteriyor.) Adım #9: Kişisel ayarları tamamladıktan sonra canlı yayına başlayın.

Instagram'ın masaüstü sürümünü kullanarak canlı yayın yapmak işte bu kadar kolay. Ancak bu özellik, şu an için dağıtım aşamasında. Yani Instagram'a masaüstü cihazdan erişirseniz, şu an için bu özelliği görememiş olabilirsiniz. Ancak bu durum çok kısa bir süre içerisinde değişecek ve dünya genelindeki tüm kullanıcılar, Instagram'da masaüstü sürüm aracılığıyla canlı yayın yapabilecekler.