Türkiye otomotiv sektöründe heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Stellantis ile Koç Holding’in ortaklığı, Bursa’daki üretim hattına yeni bir soluk getiriyor. Hafif ticari araçlarda önemli bir adım sayılan bu hamle, bölgedeki üretim planlarını yeniden şekillendiriyor. Üstelik Doblo’nun üretimi de yıllar sonra Türkiye’ye geri dönüyor.

Uzun süredir merakla beklenen gelişme resmiyet kazandı. Koç Holding ve Stellantis, Bursa’daki Tofaş fabrikasında K9 kodlu hafif ticari araç üretimine başlayacak. Böylece yıllardır İspanya’da sürdürülen Doblo üretimi yeniden Türkiye’ye dönmüş olacak.

2000’lerden 2022’ye kadar Doblo’nun üretim merkezi olan Tofaş, üretimin İspanya’ya kaydırılmasıyla bu rolünü kaybetmişti. Şimdi ise Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Fiat Doblo’dan oluşan K9 ailesinin yeni üretim üslerinden biri haline geliyor.

Doblo Bursa'ya dönüyor

Stellantis’in en çok satan hafif ticari araç ailesi K9, halihazırda İspanya, Portekiz, İngiltere ve Cezayir’de üretiliyor. Kısa süre içinde Bursa da bu listeye eklenecek. 2026 sonunda yıllık 50 bin adetlik kapasiteyle başlayacak üretim, Stellantis’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki büyüme planlarında önemli bir yer tutacak.

Tofaş, geçtiğimiz yıl yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla K0 kodlu hafif ticari araç projesini devreye almış ve Fiat Scudo’nun üretimine Kasım 2024’te başlamıştı. K0 projesiyle yıllık 125 bin adet, K9 projesiyle ise 150 bin adet üretim hedefleniyor. Böylece fabrikanın toplam üretim kapasitesinin kısa sürede 275 bin adede ulaşması bekleniyor.

Toplam 450 bin adetlik kapasiteye sahip Tofaş, Egea Ailesi’nin üretimine de devam ediyor. Normal şartlarda bu yıl sona erecek Egea üretiminin altı ay daha uzatıldığı belirtiliyor. Yeni planlarla birlikte Tofaş, Stellantis’in bölgesel büyüme stratejisinde yeniden kilit bir merkez konumuna geliyor.