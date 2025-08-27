Türkiye’de ikinci el otomobil pazarı 2025 yılında da hareketliliğini koruyor. Yılın ilk yarısına ait veriler, hem markalar hem de modeller bazında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Özellikle segment dağılımı ve tüketici tercihleri, pazardaki eğilimleri net şekilde gösteriyor.

Türkiye’de ikinci el otomobil pazarının 2025 yılına dair ilk verileri paylaşıldı. Yılın ilk 7 ayında 2,9 milyondan fazla araç el değiştirirken pazarın büyük bölümünü 10 yaş ve üzerindeki araçlar oluşturdu. Zirvede Renault yer alırken onu Fiat ve Volkswagen takip etti.

Yapılan değerlendirmelere göre Renault’nun toplam satışlarının yüzde 60’ından fazlası 10 yaş ve üzeri araçlardan geldi. Fiat’ta bu oran yüzde 63,8 olurken, Volkswagen’de ise yüzde 56 olarak açıklandı. Ortaya çıkan bu tablo da tüketicilerin uygun fiyatlı ve yaşça daha büyük modellere yöneldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Otomobiller yüzde 57’ye yakını 10 yaş ve üstü

Segment bazında bakıldığında ise satışların yarısına yakınını C segmenti araçlar sırtladı. Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla öne çıkan modeller arasında yer alırken; B segmentte Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo dikkat çekti. D segmentte ise Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi ve Skoda Superb öne çıktı.

SUV araçlara olan ilgi de artış gösterdi. En çok satılan SUV model Nissan Qashqai olurken, Dacia Duster, Volkswagen Tiguan ve Peugeot 3008 de tüketiciler tarafından tercih edilen diğer modeller oldu. 2025’in ilk 7 ayında ikinci el pazarında hem yaşlı araçların hem de C segment modellerin öne çıktığı görüldü.